陈高志：狠抓散煤治理 推广高效煤粉锅炉和洁净型煤

西部网讯（两会报道组） 今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、省总商会副会长、陕西亿杰实业控股集团有限公司董事长陈高志做题为《关于推广煤炭高效清洁利用新技术的建议》发言。

陈高志认为，伴随着全国实施“煤改气”“煤改电”工程推进，取暖季“气荒”局面加剧，部分居民正常过冬取暖受到影响。由此可见，“去煤化”不能操之过急，要“宜气则气、宜电则电、宜煤则煤、因地制宜”。

如何使居民过冬取暖和大气污染治理兼得，陈高志提出了自己的建议。他表示，应当大力推广煤炭高效清洁利用新技术，让煤炭利用向清洁高效转变，发展高效超细煤粉和洁净型煤，创新煤炭产业发展，实现节能降煤、治污降霾。

陈高志建议，既要毫不动摇狠抓散煤治理，又要不断宣传推广高效煤粉技术和清洁型煤。散煤污染重、用户多、牵涉面广、治理难度大，是治污降霾最难啃的硬骨头。而推广高效煤粉技术就是当前“气荒”形势下煤炭新的使用方式突破，也是煤炭产业发展的一次契机。

建议陕西尽快出台推广高效煤粉锅炉和洁净型煤鼓励政策。将高效煤粉锅炉、超细煤粉、洁净型煤列入洁净能源名录，鼓励企业实现传统产业升级，为高效煤粉和洁净型煤推广应用提供政策法规支撑。

建议在全省各个工业园区及开发区建设以煤粉燃料为补充的锅炉集中供热（汽）中心。通过中心，切实解决分散用煤造成的资源浪费，降低煤炭使用量，减少有害气体及固体废物排放，降低供热（汽）运营成本，提高工业企业经济效益。

建议采用先试点再完善成熟后大范围推广的方式。对全省工业锅炉、民用散煤实际情况进行全面摸底调查，并结合不同区域实际情况，制定高效煤粉锅炉和洁净型煤推广方案，选择2-3个市县进行试点，并在总结经验、完善方案之后在全省范围内推广应用。

建议省政府相应职能部门牵头，陕煤集团、陕西投资集团等企业参与，成立我省煤炭高效清洁高效利用创新研发和技术推广机构。通过系统开展煤炭高效清洁利用工作，创新煤炭使用方式，让高碳能源低碳化、黑色煤炭绿色化，拓宽我省煤炭输出形式和渠道，使我省的煤炭产业创新和利用走在全国前列。

编辑： 钟莹