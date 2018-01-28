张虹：工业转型要突出区域特色 关中陕南陕北各得其法
西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、省统计局工业处处长、民革省直电大支部主委张虹就《聚焦“五新”战略 推进陕西工业转型升级》发言。
张虹在调研时发现，近年来，陕西持续推动工业转型升级。但在这个过程中，资源依赖程度偏高，接续产业相对薄弱，市场环境仍需优化等问题一直成为我省工业转型的桎梏。由此导致的去产能任重道远，转型升级动力不足，工业投资低位运行也在一定程度上阻碍了经济发展。
为此，张虹建议，陕西要全面深化供给侧结构性改革；突出区域特色谋划转型升级；着力优化营商环境扩大投资，努力推进陕西工业转型升级。
要做好对现有产业和产能，做科学、客观判断，使生产要素尽快流向具有发展潜力的产业和优质产能。在今后产业布局时，紧盯市场发展动向，在项目引进上防止跟风扎堆，形成新的产能过剩和资源浪费。
建议关中地区要加快煤矿清理整顿，降低能源工业占比，加快能源工业战略北移。发挥装备制造业、有色冶金行业基础较好，大专院校、科研院所、产业园区密集的优势，实施创新驱动发展战略，加快信息技术与产业发展相融合，提高工业经济的知识含量、技术含量，集中力量在高端装备制造、新材料等领域取得突破。
陕北地区应充分发挥自身资源优势，加快高端能源化工产业基地建设，进一步降低一次性能源占比，延长产业链。一方面加大电力设施建设投入，打破电力输送瓶颈，把运煤转为输电；另一方面，加快完善精细化工产业链布局，丰富种类，强化质量，提高抗风险能力。围绕金属镁，突破关键技术，由材料级向产品级转型，选择适合的装备制造业，多点发力。
陕南地区要突出绿色循环，大力发展农产品加工业、绿色食品、生物制药等，要着力提高行业集中度，形成一批规模大、质量优、影响力强、知名度高的龙头企业。充分利用有色资源，做好对现有开采、冶炼企业的技术改造和工艺提升，提高产品质量，提升产品附加值。
张虹还表示，实现工业经济转型升级，不仅要自身发力，也要向外借力，“营商环境就是生产力”。建议我省以建设自贸试验区为契机，努力将陕西建成内陆改革开放新高地，追赶甚至超越国内经济发达省份水平。要将优化营商环境与抓项目建设、稳经济增长放在同等重要位置，放宽市场准入、降低税费水平、加强市场监管、提高政府服务水平，从而激发市场活力，推进工业经济转型升级，实现平稳健康发展。
编辑： 钟莹
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23