张虹：工业转型要突出区域特色 关中陕南陕北各得其法

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、省统计局工业处处长、民革省直电大支部主委张虹就《聚焦“五新”战略 推进陕西工业转型升级》发言。

张虹在调研时发现，近年来，陕西持续推动工业转型升级。但在这个过程中，资源依赖程度偏高，接续产业相对薄弱，市场环境仍需优化等问题一直成为我省工业转型的桎梏。由此导致的去产能任重道远，转型升级动力不足，工业投资低位运行也在一定程度上阻碍了经济发展。

为此，张虹建议，陕西要全面深化供给侧结构性改革；突出区域特色谋划转型升级；着力优化营商环境扩大投资，努力推进陕西工业转型升级。

要做好对现有产业和产能，做科学、客观判断，使生产要素尽快流向具有发展潜力的产业和优质产能。在今后产业布局时，紧盯市场发展动向，在项目引进上防止跟风扎堆，形成新的产能过剩和资源浪费。

建议关中地区要加快煤矿清理整顿，降低能源工业占比，加快能源工业战略北移。发挥装备制造业、有色冶金行业基础较好，大专院校、科研院所、产业园区密集的优势，实施创新驱动发展战略，加快信息技术与产业发展相融合，提高工业经济的知识含量、技术含量，集中力量在高端装备制造、新材料等领域取得突破。

陕北地区应充分发挥自身资源优势，加快高端能源化工产业基地建设，进一步降低一次性能源占比，延长产业链。一方面加大电力设施建设投入，打破电力输送瓶颈，把运煤转为输电；另一方面，加快完善精细化工产业链布局，丰富种类，强化质量，提高抗风险能力。围绕金属镁，突破关键技术，由材料级向产品级转型，选择适合的装备制造业，多点发力。

陕南地区要突出绿色循环，大力发展农产品加工业、绿色食品、生物制药等，要着力提高行业集中度，形成一批规模大、质量优、影响力强、知名度高的龙头企业。充分利用有色资源，做好对现有开采、冶炼企业的技术改造和工艺提升，提高产品质量，提升产品附加值。

张虹还表示，实现工业经济转型升级，不仅要自身发力，也要向外借力，“营商环境就是生产力”。建议我省以建设自贸试验区为契机，努力将陕西建成内陆改革开放新高地，追赶甚至超越国内经济发达省份水平。要将优化营商环境与抓项目建设、稳经济增长放在同等重要位置，放宽市场准入、降低税费水平、加强市场监管、提高政府服务水平，从而激发市场活力，推进工业经济转型升级，实现平稳健康发展。

编辑： 钟莹