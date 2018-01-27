两会访谈|方玮峰：以“三个经济”构建富有陕西特色的现代化经济体系

陕西省人大代表、省发改委主任方玮峰做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。
西部网讯（记者 彭芬） “随着航空、高铁、公路立体交通网的完善，更多的资金、人才、信息将汇集在陕西，巩固门户地位，加速资源流动，点亮陕西新发展。”陕西省人大代表、省发改委主任方玮峰在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示，发展枢纽经济、门户经济、流动经济，是新时代背景下加速转型升级、建设富有陕西特色的现代化经济体系的新抓手、新方向。
全方位融入世界经济大格局 “三个经济”助推陕西高质量发展
作为全国第八大民航机场的西安咸阳国际机场，去年旅客吞吐量达4100万人次，3小时航程能覆盖国内所有省会城市；2017年，海航物流和京东物流落户陕西，阿里巴巴、顺丰、圆通等也纷纷在陕布局；宝兰高铁、西成高铁相继开通运营，陕西“米”字型高铁网络已初具雏形；高速公路四通八达，中欧班列开行质量不断提升……
在方玮峰看来，作为国内重要的交通枢纽，陕西发展枢纽经济、门户经济、流动经济优势显著、大有可为。
“陕西应在物流业方面率先发力，进而带动先进制造业和现代服务业的聚集，最终实现产业高质量转型升级和实体经济的振兴。”谈到陕西未来如何发展“三个经济”，方玮峰的思路是，夯实基础、补齐短板、创新体制机制。
方玮峰说，近年来陕西优先打造交通基础设施互联互通网络，未来还要持续发力，推进咸阳机场三期、新筑铁路综合物流中心、“米”字型高铁网络的建设，并实现铁路、航空、公路的无缝对接，加快构建现代化交通体系。与此同时，要加快培育各类航空货运企业，补齐航空物流这一短板；高质量建设陕西自贸试验区，培育更多“三个经济”的市场主体，大力发展外向型经济。
方玮峰说，“三个经济”助力陕西高质量发展。通过建设“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”，陕西将成为向西开放的门户，促进经济要素活跃流动，全方位融入世界经济大格局。
以关中平原城市群引领西北发展 陕西重任在肩
日前，《关中平原城市群发展规划》获国务院批复，这是我国第七个国家级城市群规划。省政府工作报告中提出，完善关中城市群协调机制，加快城际快速交通体系建设，强化与周边城市群的发展协作，全力建设具有国际影响力的国家级城市群。
方玮峰说，国务院批复明确了一个目标——“建设具有国际影响力的国家级城市群”，一个统领——“深度融入‘一带一路’建设”，两大动力——“创新驱动发展、军民融合发展”，点明了两大特色——“延续中华文脉、体现中国元素”，这为关中平原城市群的发展明确了战略定位、发展目标、重点任务，指明了实施路径。
“这与我们通常讲的优惠政策不同，它是一个国家级的中长期城市群发展规划。”方玮峰认为，至此，关中平原城市群的发展正式上升为国家战略，未来将建成发达的城市群和产业集聚带，成为引领西北地区发展的核心力量，我国向西开放的战略支撑。
方玮峰表示，在城市群的建设中，城市之间的协同合作尤为重要，秦晋陇要深度融合，整合优势资源共同发展经济、推进开放、优化环境。尤其是西安已被定位为国家中心城市，在未来的建设中，要承担更大的责任、发挥更大的作用，同时也将收获更多的红利。
编辑： 钟莹
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23