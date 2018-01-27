两会访谈|方玮峰：以“三个经济”构建富有陕西特色的现代化经济体系

陕西省人大代表、省发改委主任方玮峰做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。

西部网讯（记者 彭芬） “随着航空、高铁、公路立体交通网的完善，更多的资金、人才、信息将汇集在陕西，巩固门户地位，加速资源流动，点亮陕西新发展。”陕西省人大代表、省发改委主任方玮峰在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示，发展枢纽经济、门户经济、流动经济，是新时代背景下加速转型升级、建设富有陕西特色的现代化经济体系的新抓手、新方向。

全方位融入世界经济大格局 “三个经济”助推陕西高质量发展

作为全国第八大民航机场的西安咸阳国际机场，去年旅客吞吐量达4100万人次，3小时航程能覆盖国内所有省会城市；2017年，海航物流和京东物流落户陕西，阿里巴巴、顺丰、圆通等也纷纷在陕布局；宝兰高铁、西成高铁相继开通运营，陕西“米”字型高铁网络已初具雏形；高速公路四通八达，中欧班列开行质量不断提升……

在方玮峰看来，作为国内重要的交通枢纽，陕西发展枢纽经济、门户经济、流动经济优势显著、大有可为。

“陕西应在物流业方面率先发力，进而带动先进制造业和现代服务业的聚集，最终实现产业高质量转型升级和实体经济的振兴。”谈到陕西未来如何发展“三个经济”，方玮峰的思路是，夯实基础、补齐短板、创新体制机制。

方玮峰说，近年来陕西优先打造交通基础设施互联互通网络，未来还要持续发力，推进咸阳机场三期、新筑铁路综合物流中心、“米”字型高铁网络的建设，并实现铁路、航空、公路的无缝对接，加快构建现代化交通体系。与此同时，要加快培育各类航空货运企业，补齐航空物流这一短板；高质量建设陕西自贸试验区，培育更多“三个经济”的市场主体，大力发展外向型经济。

方玮峰说，“三个经济”助力陕西高质量发展。通过建设“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”，陕西将成为向西开放的门户，促进经济要素活跃流动，全方位融入世界经济大格局。

以关中平原城市群引领西北发展 陕西重任在肩

日前，《关中平原城市群发展规划》获国务院批复，这是我国第七个国家级城市群规划。省政府工作报告中提出，完善关中城市群协调机制，加快城际快速交通体系建设，强化与周边城市群的发展协作，全力建设具有国际影响力的国家级城市群。

方玮峰说，国务院批复明确了一个目标——“建设具有国际影响力的国家级城市群”，一个统领——“深度融入‘一带一路’建设”，两大动力——“创新驱动发展、军民融合发展”，点明了两大特色——“延续中华文脉、体现中国元素”，这为关中平原城市群的发展明确了战略定位、发展目标、重点任务，指明了实施路径。

“这与我们通常讲的优惠政策不同，它是一个国家级的中长期城市群发展规划。”方玮峰认为，至此，关中平原城市群的发展正式上升为国家战略，未来将建成发达的城市群和产业集聚带，成为引领西北地区发展的核心力量，我国向西开放的战略支撑。

方玮峰表示，在城市群的建设中，城市之间的协同合作尤为重要，秦晋陇要深度融合，整合优势资源共同发展经济、推进开放、优化环境。尤其是西安已被定位为国家中心城市，在未来的建设中，要承担更大的责任、发挥更大的作用，同时也将收获更多的红利。

编辑： 钟莹