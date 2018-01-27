两会访谈|赵俊民：开放招商 让安康成陕西向南开放的大枢纽新门户

陕西省人大代表、安康市市长赵俊民做客西部网、陕西头条2018年省两会特别访谈。
西部网讯（记者 毛明博） “安康将大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，促进资本、人才等要素聚集，主动融入‘一带一路’大开放格局，狠抓‘一把手’招商引资工程，努力把安康建成陕西向南开放的新门户和发展大枢纽。”1月26日，陕西省人大代表、安康市市长赵俊民在做客西部网、陕西头条2018年省两会特别访谈时表示，安康将力推西安至安康高铁开建，发展康养等新兴产业强市，助力安康建成西北生态经济强市。
努力将安康建成陕西向南开放的新门户大枢纽
安康地处关天、成渝、汉江三大经济圈几何中心，既是全国第13大铁路货运编组中心，也是陕西省一级物流节点，更是陕西向南开放连接西安、武汉、成都、重庆等特大城市的枢纽。目前，公路、铁路、水运等交通运输方式齐备，但随着经济社会快速发展，安康迫切需要通过高铁和飞机等高效方式连接外部。
“9.6米货车从江苏昆山运轮胎到西安，公路物流费用是4800元，但再从西安到安康，即便给物流公司9600元也无人接单；而从外地发往安康的快递费用却比到西安的费用每件至少贵1元钱。”赵俊民说，省两会期间，不少安康籍省人大代表持续呼吁，“确保年内西康高铁开建，以破解制约安康发展开放的‘瓶颈’，让群众得到更多实惠”。
去年12月，随着西安至成都的高铁开通，由此也将西安至成都的时间由10余个小时缩短至4小时许。毗邻安康的汉中也受益于西成高铁带来的便利，当地群众从西安至汉中的时间也由原来的5小时左右缩短至1个半小时。这给安康发展康养等产业也带了新的对标目标。
“安康气候温润，优良天气多，是陕西省2个全国医养结合市之一和陕西省唯一的健康养老城市，市区在傅家河也规划有医养社区。”赵俊民认为，安康虽被国家定位为秦巴地区综合交通枢纽和陕南交通枢纽，但如没有高铁等快捷方式与外界连接，势必会制约安康产业发展，安康在康养等方面的优势有可能被其它城市所替代。
“希望安康能通过高铁发展，带动养老休闲等产业‘提速’，让安康从地理位置的枢纽变成陕西向南连接川、渝、楚的门户和发展大枢纽”。 赵俊民表示。
深化“一把手”招商引资工程促“流动”经济发展
“发展是硬道理。”近年来，安康相继在北京、天津、乌鲁木齐、武汉、郑州等20多个地方宣传推介富硒等特色产品和招商项目，安康朋友圈不断扩大。赵俊民说，“安康主要领导亲自招商引资既扩大了安康知名度、美誉度，也向外界传达出安康亲商、爱商的诚意。”
2017年，安康生产总值等6项指标增速领跑全省，但安康经济总量在全省比重还只有4.45%。赵俊民说，安康经济增速虽快，但总量很小。为提升经济发展，今年初，安康市专门出台15条进一步招商引资工作新规定，把招商引资作为“一把手”工程，落实主要领导“亲自接待、亲自洽谈、亲自协调、亲自督办”。
“我们将优化招商‘软环境’为安康发展提供‘硬支撑’，着力提升安康对全省的贡献。”赵俊民说，安康常年有70万人在外务工，今后随着机场投用和高铁开建也为发展流动经济提供了重要支撑。
赵俊民表示，近期安康市将出台吸引人才和人口的政策，鼓励务工人员返乡投资兴业，加快促进各类资源向安康聚集，“只有流动人口增加了，经济总量上去了，安康的发展才会更美好。”
编辑： 钟莹
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