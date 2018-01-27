新闻频道 > 本网原创

男子在出租屋内半裸死亡 本已退房却又蹊跷返回

时间：2018-01-27 21:18:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：南岳

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

男子在出租屋内半裸死亡 本已退房却又蹊跷返回

今天（1月27日）早上，在西安市太华北路车家堡村的一栋民房里，一名男子死在了三楼的出租屋里。

男子在出租屋内半裸死亡，本已退房却又蹊跷返回。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 今天（1月27日）早上，在西安市太华北路车家堡村的一栋民房里，一名男子死在了三楼的出租屋里。

房东沈师傅：“这间屋子前天退房了，我说把房子扫一扫，一收拾，谁要是再租房子就好租了。我就把窗户推开，怕里面有烟味、酒味，想着先散下味儿。”

可谁知道沈师傅把窗户推开，往里一看，一个男的竟然趴在地上，而且光着下身。

房东沈师傅：“我心想这人前两天就把房退了，咋可又回来了。”

虽然面部朝下，但是接触过几次，沈师傅说趴在地上的男子就是前天刚退房的房客。

房东沈师傅：“我就叫他，叫不动，我就拿了个棍子，怕他是喝醉了，想把他戳醒，一戳身子是硬的，和水泥地一样硬。”

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

省气象台继续发布道路结冰黄色预警信号

西安现在能办微信身份证？已被警方叫停

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

“买什么都不如回家”，我成了家里最想买的“年货”

全景

专题