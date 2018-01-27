男子在出租屋内半裸死亡，本已退房却又蹊跷返回。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 今天（1月27日）早上，在西安市太华北路车家堡村的一栋民房里，一名男子死在了三楼的出租屋里。
房东沈师傅：“这间屋子前天退房了，我说把房子扫一扫，一收拾，谁要是再租房子就好租了。我就把窗户推开，怕里面有烟味、酒味，想着先散下味儿。”
可谁知道沈师傅把窗户推开，往里一看，一个男的竟然趴在地上，而且光着下身。
房东沈师傅：“我心想这人前两天就把房退了，咋可又回来了。”
虽然面部朝下，但是接触过几次，沈师傅说趴在地上的男子就是前天刚退房的房客。
房东沈师傅：“我就叫他，叫不动，我就拿了个棍子，怕他是喝醉了，想把他戳醒，一戳身子是硬的，和水泥地一样硬。”
编辑： 王瑜
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