西安南郊一小区起火，一家三口剪断防盗网逃生。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 都说水火无情，防火工作真是一刻不能懈怠，否则后果不堪设想。这不，西安市南郊一栋居民楼又着火了。

虽然这两天一直在下雪，但大火也是接二连三的发生。昨天（1月26日）凌晨，在西安市雁塔区福林胜景小区就发生了一起火灾，而这里的住户张女士一家生生剪开防盗网才逃了出来。

福林胜景小区业主张女士：“娃在叫，着火了，妈赶紧穿衣服。我们一家三口赶紧穿了衣服。你说我要是不从这出来，火从大门引进家里，家里全是易燃物品，我们一个都跑不了。”

最先发现大火并逃生叫人的是张大姐家对面邻居邓师傅一家，据他说，这场大火是在凌晨一点左右着起来的。

福林胜景小区业主邓先生：“我媳妇听见巴拉巴拉的声音，还以为是楼上小孩玩呢，结果站在客厅一听是门口的发出来的声音，门一打开，全是火。”

根据邓先生的描述，出门口看到熊熊燃烧的是两辆停放在楼道里的电动车，大的那辆停放了很久，而小的那辆正是邓先生自己的。

记者：“你的车昨天晚上在充电吗？”

福林胜景小区业主邓先生：“我们都是在家里把电瓶卸下来充电。”

记者：“昨天你没充电？”

福林胜景小区业主邓先生：“没充电，要充电这充电器还能保住？”

编辑： 王瑜