蔬菜市场年货突击检测 黄花菜二氧化硫超标26倍

蔬菜市场年货检测，黄花菜二氧化硫超标26倍。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 徐娇 岳海云） 前几天，记者随机购买了粉条制品，炒货，脱水蔬菜以及各种熟食肉类，并对它们可能出现的有害成分一一进行检测，而今天（1月27日）要公布的检测结果，估计会让您大吃一惊。

前几天，《都市快报》联合第三方检测机构的采样人员一起，在市场上采集了一些干果、干菜，粉条这些大家可能会作为年货储备的食品，对于此类耐腐易长期保存的食品，检测人员分别对黄曲霉毒素、亚硝酸盐、以及二氧化硫的残留量进行了化验。现在检测结果出炉。

检测机构工作人员：“其中有一个二氧化硫是检出来超标的结果，正常的干制蔬菜二氧化硫残留量要求是小于等于0.2克每千克。本次检出来的结果是5.30克每千克。”

记者：“超标了多少倍？”

检测机构工作人员：“超标了20多倍。”

8个样本中，黄花菜样本是唯一一个不合格的产品，超标26.5倍的数值令人咋舌。我们将这一目标锁定，继续走访西安市区多地，对黄花菜样本进行采集。

竟然有人在这小小的黄花菜上动起了歪脑筋，二氧化硫的超标竟高达二十多倍那么黄花菜市场是否普遍存在这种乱象呢？

编辑： 王瑜