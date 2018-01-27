又见手机爆炸 老人的三星手机充电时爆炸引燃床单

又见手机爆炸，老人的三星手机充电爆炸引燃床单。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 马琼）家住在西安北郊的史爷爷，在前两天给刚买不久的手机充电时，竟然发生了爆炸。这几天，史爷爷一直感到后怕，因为家里一部手机突然爆炸，引燃了三层床单。如果当时家中没人，那可怎么办？

史爷爷：“1月23日手机在充电，我在拖地，听见砰的一声。”

当时听到一声巨响，史爷爷还以为是什么东西掉了下来，慢慢的闻到了一股烧焦的味道，走进房间一看，才发现床上着起了大火。

史爷爷：“进到房间看到火后，我就赶紧把火拨到地上。”

史爷爷说，当时这部手机就插在床头的电源上充电。记者看到，此时这部手机已经被炸的看不出原形，只能从后面的外壳看出，这是一部三星手机。

史爷爷：“这是女儿给买的，两千多块钱，用了一年多，期间都是好的，没修过。”

事发后，史爷爷也赶紧拨打了三星手机的售后电话。

史爷爷：“他们说在凤城四路有点，我去了，说手机要检测，后来又说昨天上门来取，写一份索赔，要我在家等着，可是昨天一天也没人来，到现在电话又打不通了。”

原本是女儿送给自己的礼物，可是充了电，就发生了爆炸，还把家里的床单引燃，这让史爷爷一家人无论如何也想不通。目前，史爷爷一家还在就手机的赔偿问题跟三星的售后进行沟通。

编辑： 王瑜