商洛新生双胞胎弟弟心脏外露，全球仅200例。
商洛新生双胞胎弟弟心脏外露，全球仅200例。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜） 商洛商南县的王先生一家，盼了多年终于迎来了一对双胞胎孩子，可是孩子刚出生，医生告诉他们其中一个孩子出现了罕见的疾病。
前几天，在商洛商南县妇幼保健院里，王先生的妻子顺利产下了一对男婴双胞胎，可是医生的一句话让王先生的原本喜悦的心情瞬间跌入谷底。
小孩父亲：“抱出来的时候，孩子的心脏就在外边。”
原来，双胞胎哥哥出生一切正常，而弟弟却被发现心脏外翻，而这种现象是一种非常罕见的疾病，目前全球仅出现过200例，死亡率很高。
小孩父亲：“之前我们就知道是心脏外翻，因为我们做的是试管婴儿双胎，媳妇怀孕十二周的时候，医生检查就说可能是这种情况。”
后来为了保住另一个孩子，他们决定先把孩子生下来。可是当孩子出生，真切看到这个情况，还是让王先生很难接受这个现实。
当时我都是懵的，我做试管婴儿欠了很多债，给孩子治疗需要三五十万所以当时都想放弃了。
而由于婴儿心脏外露，随时会出现心脏骤停或感染，情况不容耽搁，而在得知情况后，西安市儿童医院派出救护车，将孩子从商南县接到西安免费治疗。
西安儿童医院急诊科医生刘涛：“心脏外露，心室畸形，住上院后还要系统的评估一下，他的心脏的一个结构的发育情况。”
我们了解到，目前孩子的生命体征平稳，准备进行手术，而王先生说他感谢这些帮助过孩子的人，是他们挽救了孩子的生命。
编辑： 王瑜
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