西安市政部门出动融雪车4338辆次 确保市政设施运行正常
时间：2018-01-27 19:18:15
来源：西部网-陕西新闻网
作者：陈嘉伟
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西安市政部门出动融雪车4338辆次 确保市政设施运行正常
根据降雪情况，西安市政于1月26日17时发布第二次融雪指令，截至27日12时基本清除辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的积雪。
市政工作人员在辛家庙立交抛洒融雪剂。
西部网讯（记者 陈嘉伟） 根据降雪情况，西安市政于1月26日17时发布第二次融雪指令，截至27日12时基本清除辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的积雪。
发布融雪令后，西安市政要求相关单位对负责的城区范围内146座人行天桥、82座立交桥及跨线桥、21座下穿通道进行融雪除冰，确保立交桥上下坡道及匝道、下穿通道上下坡道、跨河桥桥面、人行天桥踏步及主桥无积雪。
市政工作人员在大雁塔天桥除雪。
26日晚22时、27日早6时，西安市政集中全部人力、机械设备，对辖区立交桥、下穿通道和人行天桥进行巡视，对部分积冰桥面和坡道抛洒环保型融雪剂，进行防冰冻处理。按照“一环二环雪停路净”、 “三环保畅通”的要求边下边清。27日上午9时左右，降雪又逐渐增大，市政人员加强立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥积雪的清扫作业，截至27日12时基本清除辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的积雪。27日下午西安市政又集中力量对辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的部分匝道和边角进行清除。
据了解，西安市政1月24日10：00发布第一次融雪指令后，截止1月27日14时，共进行了25次集中融雪除冰工作，累计出动融雪车4338辆次，平地机54台次，消雪铲车183台次，清雪滚刷18台次，融雪剂撒布车132台次。
编辑：
王瑜
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三农提起村党支部书记张崇民，乡亲们个个竖起大拇指，都说他是大伙儿的领路人。他带领村民发展樱桃产业，让大家的日子越过越红火。01-26
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旅游1月26日，2018年“新时代、新梦想”全国网媒新春走基层四川站，媒体团走访广安市前锋区代市镇会龙村。01-27
旅游2018陕北榆林过大年活动在西安的路演也在火热进行。01-27
旅游1月26日，“旌旗十万 定三国”水城•三国小镇品牌发布会，于蔡家坡新纪元酒店宴会厅盛大举办。01-26
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旅游1月25日，四川广元旺苍旅游推介会在西安隆重举01-26
旅游1月25日，位于福州北峰山区的千年古刹林阳寺梅花盛开，吸引许多游客前来赏花游玩。01-26
旅游1月25日，隆冬时节，成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫宝宝们在熊猫乐园卖萌，憨态可掬，迷倒众粉丝。图为慵懒的大熊猫宝宝。01-26
旅游2017年，选择国内长线游的出游人次同比增长28.9%；23-37岁群体为出游主力军，占比达45%。01-26
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旅游2017年全球旅游总人次（包括国内旅游人次和国际旅游人次）达到118.8亿人次，为全球人口规模的1.6倍。01-26
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美食洋葱所含的斛皮黄酮有类似雌激素的作用，可和女性荷尔蒙或骨质疏松药物相匹敌，有研究报告，每天吃200-300g洋葱。01-26
美食在我们日常饮食结构当中，蛋类占了很大的一个比例。鹌鹑蛋的吃法也比较的多样，通常是煮熟后去壳，用作沙拉或者是腌渍。01-26
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美食早餐的分量必须非常大让你感到饱足，当然还是不能过饱，份量需要你费心斟酌，早餐的卡路里摄取建议为三百五十。01-25
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美食生梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效，特别适合秋天食用。生吃梨，能解除因上呼吸道感染所产生的咽喉干燥痒痛。01-25
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美食取一份面团擀圆，放上馅料像包包子一样包好，最后收口 电饼档薄薄地涮一层油，放入饼，小火把两面烙黄即可。01-25
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健康我们常说的“人格分裂”在现实生活中确有其事，精神病学领域多将这种情况称为“双重人格”“多重人格”“附体体验”或“分离性身份障碍”。01-27
健康肝脏是人体重要的解毒器官，绝大多数药物进入体内后都要经过肝脏进行代谢，最终通过尿液或粪便排出体外。01-27
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健康冬天到底应该怎么洗脸?洗脸水到底是热好，还是冷好?究竟洗脸的水温如何选择?四个字：不冷不热!01-27
健康对于腹泻患儿的治疗，合理、科学的饮食尤为重要。01-27
健康俗话说，冬天动一动，少生一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗。这强调了运动防病的重要性。《“01-27
健康太阳光中的紫外线分为紫外线A、紫外线B和紫外线C。紫外线C几乎都被臭氧层所吸收，对我们影响不大。01-26
健康随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？01-26
健康有的还可以祛病强身。有些花草树木适合种植，但也有些却会引起身体的不适。01-26
健康进入冬季以后，白萝卜又脆又甜，且价格便宜，也是食疗防病的好处方，建议每周吃两次白萝卜。01-26
健康不知从何时起，总感觉自己的耳朵里出现时大时小的噪音，有时是“嗡嗡”的鸣叫声。01-25
健康晒太阳能补钙，但隔着玻璃晒太阳却无法促进钙的吸收。01-25
教育一张侧面照，让1990年出生的湖南大学副教授陈少威莫名走红于网络。因为儒雅帅气的相貌，陈少威被网友称作“现实版何以琛”。01-26
教育全班同学选出4名学生代表，带着同学们写满祝福的留言册，赶到省医院，册子由师母转交，却一直没能见上董老师。01-26
教育这对于生活压力大、节奏快的当代年轻女性来说是一种解压的方式，但是如果在游戏中变成攀比，又会成为玩家新的压力和心理负担。01-26
教育寒假作业越来越少，是顺应素质教育的要求，学生需要更多的生活体验。未来，轻量化的假期作业将会成为趋势。01-26
教育学校很支持老师们布置这些‘不一样’的寒假作业，这些新形式能更好地让学生在兴趣中学习、在实践中成长。01-26
教育一位老实巴交的农民工，触动了人们内心最柔软的地方，无关富贵或贫穷，只关乎世间最质朴、最真切的父爱。01-26
教育今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求。01-25
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教育小学语文老师吕瑾介绍，“有一种观点认为，处于同一水平的孩子拉开差距的时段就发生在假日，尤其是寒暑假。”01-25
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数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
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房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
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房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-18
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汽车比亚迪股份有限公司董事长王传福表示，插电式混合动力汽车仍然是全球私家车发展的主流，公交电动化已成定局。01-22
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