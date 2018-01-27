西安市政部门出动融雪车4338辆次 确保市政设施运行正常

市政工作人员在辛家庙立交抛洒融雪剂。

西部网讯（记者 陈嘉伟） 根据降雪情况，西安市政于1月26日17时发布第二次融雪指令，截至27日12时基本清除辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的积雪。

发布融雪令后，西安市政要求相关单位对负责的城区范围内146座人行天桥、82座立交桥及跨线桥、21座下穿通道进行融雪除冰，确保立交桥上下坡道及匝道、下穿通道上下坡道、跨河桥桥面、人行天桥踏步及主桥无积雪。

市政工作人员在大雁塔天桥除雪。

26日晚22时、27日早6时，西安市政集中全部人力、机械设备，对辖区立交桥、下穿通道和人行天桥进行巡视，对部分积冰桥面和坡道抛洒环保型融雪剂，进行防冰冻处理。按照“一环二环雪停路净”、 “三环保畅通”的要求边下边清。27日上午9时左右，降雪又逐渐增大，市政人员加强立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥积雪的清扫作业，截至27日12时基本清除辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的积雪。27日下午西安市政又集中力量对辖区立交桥、下穿通道和人行天桥的部分匝道和边角进行清除。

据了解，西安市政1月24日10：00发布第一次融雪指令后，截止1月27日14时，共进行了25次集中融雪除冰工作，累计出动融雪车4338辆次，平地机54台次，消雪铲车183台次，清雪滚刷18台次，融雪剂撒布车132台次。

编辑： 王瑜