西安3100人次交警雪天周末不休息，明天郊区易发事故和拥堵。

西部网讯（记者 刘望） 今天（1月27日）是周末,西安又普降大雪，西安交警继续保持三级勤务响应，全天出动警力3100人次，警车1100辆次，发现并铲除积雪结冰路段30余处，帮扶群众17人，拖移救助故障车辆9辆，西安交通基本畅通有序，全天未发生大的交通拥堵，未发生重大交通死亡事故。

988条预警信息告知市民咋出行

从周五晚开始，西安交警就按照三级勤务响应要求，各部门警力严阵以待，随时应对大雪天气对交通带来的影响。1月26日晚，一线流动警力连夜不间断巡查，发现积雪和结冰路段，随时联络相关部门进行消除。今天一早，随着雪越下越大，民警立即走上街面，在各重点路段和十字，清扫积雪，铲除结冰，全力疏导交通。

从今日0时开始，西安交警发布交通预警提示信息，启动路况播报工作，通过微博平台、户外诱导屏不间断发布提示信息，并通过新闻媒体广泛宣传扩散，为群众出行做好服务引导。截止目前，西安交警共通过网络发布道路交通预警信息988条。

明日部分道路结冰 走高速应提前查询

西安交警提醒，明日气温仍然较低，下雪后在立交桥上下桥口、辅道、匝道、非机动车道、人行道、低洼路段有可能出现路面结冰，影响道路通行，擦碰事故增多。各郊县大队辖区、高速山区段将会因雪天造成事故多发、易拥堵情况。

广大市民开车经过以上区域，注意减速缓行，观察路面通行条件，谨慎驾驶。遇小的车辆剐蹭事故，可通过“西安交警”微信公众号和全市各交通事故快处快赔服务中心处理，尽快撤除现场，避免造成交通拥堵。要走高速公路出行的市民，请提前查询路况，合理安排出行。