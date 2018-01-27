陕西检察机关五年查办职务犯罪9325人 挽回经济损失31.5亿

陕西省十三届人大一次会议举行第二次全体会议。

胡太平作工作报告。

西部网讯(记者 秦振) 今天（1月27日）下午，陕西省十三届人大一次会议第二次全体会议召开，省检察院检察长胡太平作工作报告。五年来，全省检察机关共查办职务犯罪嫌疑人9325人，为国家挽回经济损失31.5亿元。

五年批捕刑事犯罪嫌疑人10.1万人

“牢牢把握中央、省委对维护国家安全和社会稳定的部署要求，依法履行批捕、起诉等职能，五年来，共批捕各类刑事犯罪嫌疑人10.1万人，起诉14.1万人。”胡太平在报告中表示，省检察机关坚决贯彻中央、省委关于反腐败斗争的决策部署，持续保持反腐败高压态势。

数据显示，五年来陕西省检察机关共查办职务犯罪嫌疑人9325人，同比上升32%。其中，查办贪污贿赂案件7209人，同比上升27%；查办渎职侵权案件2116人，同比上升50%。通过办案，为国家挽回经济损失31.5亿元。

民生诉求受高度关注 查办食药监失职渎职犯罪274人

记者了解到，五年来全省检察机关高度关注民生诉求，开展查办和预防惠农扶贫领域职务犯罪、发生在群众身边侵害群众利益职务犯罪等专项工作，查办发生在征地拆迁、新农村建设等领域职务犯罪1721人，查办食品药品监管领域失职渎职犯罪274人。

同时，依法惩治安全生产领域犯罪，查办重大责任事故背后的渎职犯罪339人。紧盯执法不严、司法不公背后的职务犯罪，查办行政、司法人员1952人。深化惩治行贿犯罪专项工作，查办行贿犯罪415人。

编辑： 王瑜