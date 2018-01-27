陕西省法院五年审执结案190万件 判处罪犯13万人

陕西省十三届人大一次会议举行第二次全体会议。
阎庆文作工作报告。
西部网讯(记者 秦振) 今天（1月27日）下午，陕西省十三届人大一次会议举行第二次全体会议。省高院院长阎庆文作工作报告。记者从报告中了解到，五年来全省法院审执结各类案件190.02万件，审结贪污贿赂渎职案件3943件5766人。
五年审执结案件190余万件 审结率逐年上升
记者从报告了解到，全省法院五年审执结各类案件190.02万件，其中省法院审执结2.62万件。2017年，省高院受理各类案件56.32万件、审执结52.62万件，比2012年分别上升142.06%和133.65%，其中省法院受理7894件、审执结7420件，比2012年分别上升105.95%和101.25%。
阎庆文说，五年来，全省法院认真贯彻总体国家安全观，坚持宽严相济刑事政策，打击犯罪，维护稳定，审结一审刑事案件10.86万件，判处罪犯13.39万人。
报告显示，五年来，省法院判处杀人、绑架等严重暴力案件2.29万件，“黑拐枪”“盗抢骗”“黄赌毒”、危险驾驶等案件3.06万件，保障社会安定、百姓安居。
审结贪污贿赂渎职3943件 司法文明进一步彰显
数据显示，五年来，全省法院共审结贪污贿赂渎职案件3943件5766人，分别上升15.60%和20.50%，廖少华、陆武成、白雪山等一批腐败分子受到惩处，巩固了反腐败斗争压倒性态势。
同时，积极参与规范市场秩序攻坚战，审结制假售假、非法集资、传销等案件4282件，维护了市场经济秩序。
"五年来，全省法院加强人权司法保障，清理超期羁押案件，推行未成年人案件‘圆桌审判’、犯罪记录封存制度，依法为4345名被告人指定辩护律师，对276名被告人宣告无罪。"阎庆文表示，全省法院圆满完成特赦工作，进一步彰显了司法文明。
编辑： 王瑜
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