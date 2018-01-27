陕西五年制定修改地方性法规33部 3276件建议全部办理

陕西省十三届人大一次会议举行第二次全体会议。
胡悦作工作报告。
西部网讯(记者 秦振) 今天（1月27日）下午，陕西省十三届人大一次会议举行第二次全体会议。省十二届人大常委会副主任胡悦作工作报告。记者从报告中了解到，5年来，陕西省人大常委会制定修改地方性法规33部，开展专题询问10次，对37部法律法规进行执法检查。
制定修改地方性法规33部 任免国家工作人员803人
记者了解到，五年来，陕西制定修改地方性法规33部，审查批准设区市地方性法规41部，审查备案规范性文件306件。
另外，听取审议专项报告138个，开展专题询问10次，对37部法律法规进行执法检查。做出决议决定80项，任免国家机关工作人员803人。
扶贫攻坚环境保护持续加强 监督工作增实效
五年来，陕西省人大常委会始终把脱贫致富作为一项重大政治任务，持续加大涉农领域监督。特别是“脱贫攻坚战”打响之后，强化跟踪监督，聚焦突出问题，组织人大代表、专家深入一线，督促整改落实。
五年来，陕西省人大常委会自觉践行绿水青山就是金山银山发展理念，着力加强全省环境状况、环境保护目标完成情况监督，助力山水林田湖草系统治理。紧盯渭河水污染治理不放松，推动实现渭河三年变清目标。坚持每年冬季督查大气污染防治，强力推进铁腕治霾。连续两年开展秦岭生态保护执法检查，维护国家生态屏障安全。
建议办理质量不断提高 代表履职水平进一步提升
记者从报告中了解到，陕西省人大常委会出台的《省人大代表建议办理先进单位评选暂行办法》，已经连续三年开展评选活动，持续听取审议“一府两院”及省人大各委员会议案建议办理情况报告。
同时，各承办单位把办理代表议案建议与转变作风、改进工作结合起来，做到件件有回音、事事有着落。数据显示，省十二届人大代表提出22件议案、3276件建议已经全部办理完毕，代表满意率连年达到99%以上。
此外，陕西省人大常委会还协助在陕全国人大代表在全国人代会上提出议案62件，全部立案，提出意见建议1794件。
编辑： 王瑜
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