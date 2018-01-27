两会声音：“香菇姐姐”的“电商梦”

“香菇姐姐”的“电商梦”。
“香菇姐姐”的“电商梦”。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）在农村电商领域埋头奋斗了三年多，商洛市商州区夜村镇白杨店村村民王会敏一直有一个梦想，她希望借助互联网，让农特产品远销海内外，切实帮助农民脱贫致富。作为省人大代表，王会敏在本次人代会上，将这个梦想化作了一份凝聚心血的建议。
在外闯荡了十多年，王会敏对家乡有着不可割舍的依恋。作为返乡创业青年，2010年她和丈夫一起开始进行袋料香菇种植。随着种植规模逐步扩大，每年的收入也在不断增长。可由于价格掌握在收购商手里，利润增长也较为有限。面对创业路上的困惑，王会敏萌生了在网上开店销售香菇的想法。
王会敏：“2015年的7、8月份，经过老师的专业培训之后，很快淘宝店铺马上就开了，在网上卖的比较好，并且网上投入也少，同时我现在跟其他两个从事电子商务服务的合伙人，开了电子商务公司，平时店铺进账四五千块钱，在双十二的那一天，一下子翻番了，5000块钱的13倍。”
如今，王会敏在村上成立的会敏食用菌种植专业合作社，已经带动全村40多户群众实现了稳定的增收。随着网店知名度越来越高，王会敏也被网友们亲切地称为“香菇姐姐”。在当地政府的支持下，她和朋友创办的“农村淘宝”电子商务服务站，目前正在致力于搭建“网货下乡”和“农产品进城”的双向流动通道。
王会敏：“出现的问题就是双向流通，（建议）能够打通农村最后一公里的物流线，能够让咱们村民在家门口就能买到自己需要的日用百货、家用电器，生活必需品这些东西，并且还能够节省了开支。”
“积极推广‘互联网+现代农业’”被写入今年政府工作报告，这给像王会敏一样的农村电商从业者带来了极大的鼓励。王会敏认为，农村电子商务作为推进农业供给侧结构性改革的重要手段，也是提升农业、发展农村、富裕农民的新动能。我省应加大对农村电商的政策支持力度，引导更多的电子商务人才和专业村出现，为实现我省乡村振兴战略贡献力量。
王会敏：“加大电商人才引进及培养力度，加大农村地区物流、信息、金融等基础设施建设的投入，（政府）不仅把大家服务好，帮助大家（农民）把东西卖出去，更好的增收，赚了钱了才能真正的脱贫。”
编辑： 张娟
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