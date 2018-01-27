2018年春节期间 渭南将举办200多场文化活动

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杨璐 杜鹏）2018年春节期间，渭南市将举办200多场文化活动，其中线上在电视台和网站推出小品、相声等文艺节目，线下开展“我们的中国梦”文化进万家活动，让群众热热闹闹过大年。

据渭南市文广局副局长李光介绍，今年春节期间，渭南市将举办以专业院团为主导的200多场次文化活动，同时渭南市各级公共图书馆、文化馆、镇（街道）综合文化站和村（社区）综合文化服务中心对群众免费开放。线上文化活动充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，在电视台、网站策划推出小品、相声、影视剧等文艺节目，同时还会在交通广播等微信公众平台推广播出。线下开展“我们的中国梦”文化进万家活动。

渭南市文广局 副局长 李光：“春节期间，我们组织安排市文化艺术中心、市图书馆、市秦腔剧团、市电影公司组成红色文艺轻骑兵小分队深入基层，到镇、村、社区开展文化活动，计划开展综艺戏曲演出活动43场，展览展示讲座活动6场，‘我们的中国梦’主题公益电影30场。”

春节期间，渭南市在线下还将增加民俗类展演内容，其中非遗项目展演展示活动涉及市级以上非遗项目35个，非遗传承人190多人。

渭南市文广局 副局长 李光：“我市2018年继续举办‘正月里•新春文化大庙会’活动，全面展示我市丰富的非遗和民俗文化，届时将有戏曲专场、非遗项目展演展示、综艺演出、曲艺、灯谜会、灯光秀等20余场大型活动，并邀请省戏曲研究院助兴演出。”

据介绍，春节期间，渭南市各县市区也将结合各自实际开展丰富多彩的群众文化活动。其中临渭区全区联动，将在各村普遍开展第二届乡村春晚活动，届时将有十万群众登台参加演出。

编辑： 张娟