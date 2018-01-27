2018年春节期间 渭南将举办200多场文化活动

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杨璐 杜鹏）2018年春节期间，渭南市将举办200多场文化活动，其中线上在电视台和网站推出小品、相声等文艺节目，线下开展“我们的中国梦”文化进万家活动，让群众热热闹闹过大年。
据渭南市文广局副局长李光介绍，今年春节期间，渭南市将举办以专业院团为主导的200多场次文化活动，同时渭南市各级公共图书馆、文化馆、镇（街道）综合文化站和村（社区）综合文化服务中心对群众免费开放。线上文化活动充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，在电视台、网站策划推出小品、相声、影视剧等文艺节目，同时还会在交通广播等微信公众平台推广播出。线下开展“我们的中国梦”文化进万家活动。
渭南市文广局 副局长 李光：“春节期间，我们组织安排市文化艺术中心、市图书馆、市秦腔剧团、市电影公司组成红色文艺轻骑兵小分队深入基层，到镇、村、社区开展文化活动，计划开展综艺戏曲演出活动43场，展览展示讲座活动6场，‘我们的中国梦’主题公益电影30场。”
春节期间，渭南市在线下还将增加民俗类展演内容，其中非遗项目展演展示活动涉及市级以上非遗项目35个，非遗传承人190多人。
渭南市文广局 副局长 李光：“我市2018年继续举办‘正月里•新春文化大庙会’活动，全面展示我市丰富的非遗和民俗文化，届时将有戏曲专场、非遗项目展演展示、综艺演出、曲艺、灯谜会、灯光秀等20余场大型活动，并邀请省戏曲研究院助兴演出。”
据介绍，春节期间，渭南市各县市区也将结合各自实际开展丰富多彩的群众文化活动。其中临渭区全区联动，将在各村普遍开展第二届乡村春晚活动，届时将有十万群众登台参加演出。
编辑： 张娟
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23