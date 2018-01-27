人大代表热议乡村振兴战略：要留得住乡愁

省人大代表、西咸新区秦汉新城窑店街道刘家沟村村委会主任陈刚接受西部网、陕西头条记者采访。摄影 贺桐

西部网讯（记者 鄢山宇）“乡村振兴，千万不能一味复制粘贴”“农村工作最缺的是人才,人才已成为困扰和制约乡村发展的瓶颈”……在2018年陕西省政府工作报告中提出要大力实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐，这在代表团中引起强烈共鸣，来自基层的代表纷纷为陕西的乡村建设建言献策。

乡村干部老龄化严重 需培养更多大学生村官

在2018年陕西省政府报告中，明确了立足质量兴农、遵循发展规律、深化农村改革三个方向，指出了促进农村一二三产业融合发展、建立陕西农业大数据平台、实施“三变”改革千村试点行动等具体措施，在基层代表们看来，这些指向高度契合现阶段农村发展的实际。

“农村工作最缺的就是人才，留不住人才已成为制约乡村发展的瓶颈。”省人大代表、高陵区耿镇街道周家村党支部书记程涛认为，要推进乡村振兴战略，首要工作就是引进人才。目前乡村的干部老龄化严重，对新事物不适应，缺少懂乡村旅游、农村电商、经营管理的人，致使很多乡村资源没有得到充分利用。

程涛建议将大学生村官引入农村，进一步加大农村人才培养力度，关注村干部的成长与发展，让更多农民受惠受益。“仅靠种植粮食，难以推动乡村振兴。我们要构建一批精品乡村旅游线路，举办富有地方特色、惠农增收增效的农事活动，推动乡村旅游融合，增加农民收入。”

乡村建设不能一味“复制粘贴” 要留得住乡愁

省人大代表陈刚是西咸新区秦汉新城窑店街道刘家沟村村委会主任，如今他们的村子结合地形地貌开发了“窑洞旅游”，发展形势很好，对他们村子来说，在乡村振兴的路上迈出了一大步。

“在乡村振兴的大背景下，对美丽乡村建设的要求更高了，目标更明确了，这一切都是为了提高农民群众的生活水平。”在陈刚看来，乡村振兴不能一味的复制粘贴，要结合村子的资源和现状，因地制宜的走出一条特色发展的振兴路，“乡村建设要避免同质化，要留得住乡愁。”

陈刚建议，在启动乡村建设时，要规划先行，注意做好农村公路及管网等基础设施建设，保障品质，避免重复建设。

编辑： 张娟