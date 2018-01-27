受降雪影响 210国道部分路段禁行7座以上客车

西部网讯（记者 鄢山宇）1月27日，记者从西安市应急办获悉，受降雪影响，秦岭210国道968km-1005km路面有积雪、结冰，将于1月27日早8时至晚20时对危化品车辆及七座以上客车禁行。西柞高速往西安方向因青岔沟隧道事故从终南山隧道临时管制，往安康方向正常。
目前西安市区整体通行秩序良好
据了解，目前西安市区整体通行秩序良好，其中南二环朱雀桥双向、东二环东元桥双向、西二环金光门桥双向、凤城一路、西快速干道，以上道路均无特殊情况，路面湿滑，通行缓慢。
秦岭210国道968km-1005km路面有积雪、结冰，将于1月27日早8时至晚20时对危化品车辆及七座以上客车禁行。子午大道、西沣路、西太路、环山路沿线部分路段有积雪、结冰现象，不影响车辆通行。雁引路、南横线路面有少量积雪，不影响车辆通行。
西柞高速西安方向终南山隧道临时管制
目前绕城高速应急车道、部分路段有积雪，车辆通行正常；西汉高速涝峪口出口车辆饱和，主线车辆间断放行，涝峪口收费站去往汉中方向车辆持续管制中，西柞高速通行正常，路面有少量积雪，往西安方向因青岔沟隧道事故从终南山隧道临时管制，往安康方向正常。
西商高速大雪，单车道通行；蓝商高速车流量小，路面湿滑，部分路段有积雪；西临高速车辆通行正常；西禹高速两车道通行，车流量小通行正常，阎良收费站、高陵收费站双向禁止7座以上客车及危化品车辆通行；新西宝高速中雪，第一车道与第四车道有积雪，第二、三车道通行，应急车道有积雪及少量结冰；辖区内各高速车流量小，秩序良好。
编辑： 张娟
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