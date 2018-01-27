昨晚西安又偷偷下了雪 长途班线均已停发

陕西省西安汽车站工作人员在站内除雪。

西部网讯（记者 刘望）昨晚西安又偷偷下了雪，这给今天（1月27日）依靠班线出行的乘客造成了很大困扰。记者从西安各大客运站了解到，除西安附近的班线正常外，省际客运和离西安较远的市际客运班线均已停发。

城南客运站

已停发55条线路，停发班598班次，运营线路是西户高速、928、929共3条，且咸阳机场正常运行。

纺织城客运站

机场巴士、黑龙口、引龙寺、山阳、丹凤、商州、洛南、商南、华州、华阴、澄县、白水、蒲城、渭南、韩城、合阳、保安、红岩寺、高塘、潼关、黄龙、南通、上津暂停发车。

宜川（9:15、10:30、12:00、16:00）、壶口（13:20）、吉县（14:20）、大荔（8:30——14:00）正常售票。

陕西省汽车站

发车的班次有铜川，铜川新区，华山，大荔四条线路，其余线路均停发。

城北客运站

已停发65条线路，停发300余班次；目前运营线路有铜川、耀州区、三原、泾阳、富平、龙泉，永乐，无旅客滞留。

城西客运站

所有班线停发。

各大客运站已通过广播、大屏、微信、微博等方式实时发布班次信息，并做好了旅客咨询、解释工作。提醒各位乘客出行前通过电话和网络等方式提前了解有关信息，以免影响行程。

编辑： 张娟