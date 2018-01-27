榆林火车站春运预计发送旅客26万人次 将支持微信购票

西部网讯（记者 李明）2018年春运即将于2月1日正式启动，据榆林火车站预测，今年春运预计发送旅客26万人次，期间将开行列车34趟。此外，今年榆林火车还将在支付宝扫码基础上增加微信支付功能。
据了解，去年榆林火车站共发送旅客233.2万人，较此前一年增加5.9万人次。今年春运期间共开行列车34趟，其中图定列车32趟，临客2趟。目前，始发和途经榆林往返西安方向的客车共有14趟，从榆林车站北可至呼和浩特、包头，东可至海拉尔、北京，南可至苏州、上海、福州、西可至昆明、成都等。
今年春运期间，榆林车站将加大对学生购票乘车的倾斜力度，预售期外优先集中办理和预售期内预留部分票额保障学生购票。今年春运在支付宝扫码支付功能的基础上增加了微信支付功能，同时，在售票厅设立咨询引导岗，及时解答旅客购票时的疑问，正确引导旅客有序购票。
榆林车站还将开展好“厕所革命”，推行厕所“双所长”制，春运前启动“卫生达标活动”，重点解决厕所设备设施故障、缺失、作用不良问题，消除卫生死角。将与交通局建立合署办公机制。遇降雪造成列车晚点、列车在站折返等特殊情况时，车站将与市交通局联系，组织大巴车提前到达车站广场等候，方便旅客到达车站后能够第一时间实现乘坐汽车中转出行，方便旅客出行。
榆林火车站也呼吁广大旅客，目前互联网购票比例较大，为避免开车前集中取票、造成取票等候时间较长、影响旅客出行，请广大旅客提早取票，提前进站，防止因旅客集中到达，验票进站等候时间较长，耽误出行。
编辑： 张娟
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