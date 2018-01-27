西安高速今晨大部分路段有积雪，通行无碍。

西部网讯（记者 刘望）在降雪暂停一段时间后，昨日（1月26日）傍晚西安又开始飘雪。本次降雪前交通管理部门提施了预防措施，因此本次降雪没有对高速公路通行造成大的影响。西安辖区内大部分高速公路虽有积雪或结冰，但道路通行正常，仅有少部分路段实施了临时管制。

绕城高速北段中雪，路面湿滑，一车道、应急车道、部分路段有积雪；南段中雪超车道、应急车道有积雪，二、三车道通行正常，路面湿滑，双向畅通，车流量小。

西汉高速山区段小到中雪，西安方向朱雀段主干线无大范围积雪结冰现象。平原段中雪，一车道，应急车道，部分路面有积雪，河池寨至涝峪口管制已解除，涝峪口至汉中方向交通管制。

西柞高速中雪，通行正常，路面有少量积雪，已联系路政撒布融雪剂。

西商高速双向畅通，通行正常。第一、应急车道有积雪道路无结冰现象。路政正在全线撒布融雪剂作业。

蓝商高速中雪，车流量小，路面湿滑，无积雪。

西临高速小到中雪，除应急车道其他车道路面暂未发现明显积雪，通行正常。

西禹高速小到中雪，中央隔离带和应急车道有积雪结冰，其他车道路面轻微积雪暂不影响车辆通行。

新西宝高速中雪，第一车道与第四车道有积雪，第二、三车道通行，应急车道有积雪及少量结冰；辖区内各高速车流量小，秩序良好。

编辑： 张娟