新闻频道 > 本网原创

咸阳机场凌晨开始除雪 今日首架航班顺利出港

时间：2018-01-27 09:41:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

咸阳机场凌晨开始除雪 今日首架航班顺利出港

1月27日凌晨3点，西安咸阳机场降雪加大，机场立即启动保障预案，对南、北两条跑道进行热吹车作业并撒布除冰液，对机坪飞机滑行线及机位进行除雪，保障6点10分第一架航班顺利出港。

咸阳机场凌晨开始除雪，今日首架航班顺利出港。

西部网讯（记者 刘望）1月27日凌晨3点，西安咸阳机场降雪加大，机场立即启动保障预案，对南、北两条跑道进行热吹车作业并撒布除冰液，对机坪飞机滑行线及机位进行除雪，保障6点10分第一架航班顺利出港。

截止早上9点，已顺利保障航班80架次。此外，还出动机坪大型除雪设备对场区道路实施除雪作业，组织干部员工清扫重点路段。

目前咸阳机场运行顺畅，秩序正常。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

省气象台继续发布道路结冰黄色预警信号

西安现在能办微信身份证？已被警方叫停

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

“买什么都不如回家”，我成了家里最想买的“年货”

全景

专题