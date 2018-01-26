西安八办举行座谈会 纪念中国工合成立80周年

专家向八办纪念馆捐赠书籍和文件资料

西部网讯（记者 秦怡 实习生 闫凯伦）“一个中文名叫作何克的英国记者，积极投身中国人民抗日战争，不仅撰文揭露日本侵略者暴行，还担任陕西双石铺培黎学校校长，为带领学生向安全地区转移付出了年轻的生命。”2015年10月20日，国家主席习近平在英国女王伊丽莎白二世举行的欢迎晚宴的祝酒辞中，专门提到了何克，来表达对英国人民的敬意。何克1937从牛津大学毕业后，随姑母环球旅行，经美国、日本，于1938年初抵达上海。在这里，何克目睹了日军对中国人民的暴行后，做了一个大胆的决定——留华考察。

决定留华的第一个夏天，何克便与日后自己事业的伙伴，新西兰人艾黎相识，并参与到轰轰烈烈的“工合”运动中。“工合”是“中国工业合作协会”，由以艾黎为代表的国际友人和国内爱国人士共同发起，旨在保证抗战时期的军品、民品的生产，稳定敌后市场。而处于连接陕、甘、川三省交通中枢的凤县双石铺则是在全国首先开展起“工合运动”的地区。今年是何克诞辰103周年，也是中国工合成立80周年。1月26日，由西安培华学院西北工合研究所主办、八路军西安办事处协办的“纪念中国工合成立和何克诞辰的座谈会，在八路军西安办事处纪念馆举行。

八路军办事处纪念馆王晓莉副馆长表示，缅怀何克为的是要铭记历史，继承和发扬他无私奉献的国际主义精神。多年来，在陕西斯诺研究中心和海伦•斯诺资深研究专家安危老师的鼎力支持下，八路军西安办事处纪念馆举办了《海伦•福斯特•斯诺在中国》一展，详细介绍了“工合之母”海伦伟大的一生，取得了良好的社会效益。在中国工合成立80周年之际，八办纪念馆将充分发挥纪念馆的公众教育职能，通过举办展览等形式，大力宣传“工合精神”，积极开展国际文化交流，为谱写国际友谊新篇章而努力。

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编辑： 樊婷婷