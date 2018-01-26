李春临：榆林未来将投入2000多亿 建设世界一流高端能化基地

陕西省人大代表、榆林市代市长李春临做客西部网、陕西头条2018陕西两会特别访谈。
西部网讯（西部网、陕西头条记者 李明）“榆林市将认真落实政府工作报告中提出的工作要求，力争为全省的经济社会发展贡献‘榆林力量’。”1月26日，陕西省人大代表、榆林市代市长李春临在做客西部网、陕西头条2018陕西两会特别访谈时表示，榆林市将全力完成好“世界一流高端能化基地”“陕甘宁蒙晋最具影响力城市”和“黄土高原生态文明示范区”的三大目标的建设任务。
榆林已成我国重要能化基地 但跟世界一流仍“有距离”
榆林有丰富的矿产资源，经过近20年的发展，已经成为我国重要的能源化工基地。
刘国中代省长作政府报告时提到，要坚持强关中、优陕北、兴陕南思路，完善趋于协调发展战略。培育陕北现代能源化工全产业链竞争优势，积极构建多元化现代化产业体系，坚定不移走资源转化、产业转型、发展方式转变的路子。
在榆林工作多年的李春临对此 “感触颇深”，他表示，“目前榆林有很多能源化工产品，不论从产量上还是技术上，都已经走到了全国前列。但距离打造多品种、多系列、全产业链的世界一流的高端能化产业，还有很长一段路要走。”
“要用技术突破与发展方式转型创建榆林现代煤化工产业新高地、新水平、新优势，不断向以高技术、高附加值、低能耗、绿色环保为特征的高端化发展。”李春临说。
未来将投超2000亿 开建7个高端能源项目
据李春临介绍，榆林将通过系列高端能化项目的建设，助推榆林走向高端能化基地新征程。未来几年榆林将投资超2000亿元，建设7个高端能化项目。“其中就有中美合资，投资约777亿元，年产约400万吨的煤间接液化一期后续项目。”
据了解，该项目建成后，预计年均销售收入约300亿元，上缴税收约80亿元，可提供约4000个就业岗位，间接带动1万个以上就业岗位，将在陕北地区形成超清洁油品、塑料橡胶等多种产业集群，对促进榆林市交通物流、装备制造以及相关服务业的发展具有重要意义。
此外，还有投资197亿元的中煤榆林煤炭深加工基地项目、投资330亿元的煤基芳烃项目、投资983亿元的陕煤煤炭分质清洁高效转化项目和投资145亿元的神华榆林循环经济煤炭综合利用项目二阶段工程等，这些项目都将在近期开工。
另外，据李春临介绍，榆林将从高标准城市规划建设、人才引进、科技创新、生态治理等方面着手，致力于把榆林打造为“陕甘宁蒙晋最具影响力城市”和“黄土高原生态文明示范区”，努力完成好“优陕北”命题的榆林“优秀答卷”。
编辑： 樊婷婷
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