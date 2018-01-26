裴成荣：GDP过2万亿凸显陕西改革成效 枢纽经济将成发展新动能

陕西省人大代表、省社科院经济研究所所长裴成荣接受西部网、陕西头条专访。

西部网讯（记者 陈嘉伟 鄢山宇） “我认为陕西的区位非常好，又是‘一带一路’的核心区，所以在未来如何深度融入‘一带一路’，我认为核心是要大力发展枢纽经济。”1月26日，陕西省人大代表、省社科院经济研究所所长裴成荣在接受西部网、陕西头条专访时表示。

GDP突破2万亿是陕西改革成效的体现

“特别令人振奋的是：实现生产总值21898.81亿元，增长8%，突破2万亿元大关。”在1月25日开幕的陕西省第十三届人民代表大会第一次会议上，陕西省代省长刘国中掷地有声地说到。

“我觉得陕西能取得这样的成绩，是陕西一系列改革取得成效的最好体现，近年来陕西通过‘供给侧结构性改革’、‘三去一降一补’、落实习近平总书记来陕讲话精神以及省十三次党代会提出的‘五新’战略等具体措施，保障了陕西经济发展总量得到了一个快速提升，这是非常不容易的。”裴成荣说到。

发挥陕西区位优势 大力发展枢纽经济

裴成荣认为，生产总值迈上2万亿，对陕西来说是一个新的起点，也是一个新挑战。“目前陕西社会经济的主要矛盾，我认为还是在发展不充分上。”

面对陕西发展不充分的短板，裴成荣认为，陕西要发挥自己的优势，“在政府工作报告中也提到了要发展枢纽经济、门户经济和流动经济，在这‘三个经济’里我最关注的是枢纽经济。我认为，陕西的区位有很大的优势，又是‘一带一路’的核心区，未来如何深度融入‘一带一路’，核心是要大力发展枢纽经济。”

在政府工作报告中，陕西省代省长刘国中提到，陕西要以打造“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”为目标。要完善“米”字型高铁网络，启动西安咸阳机场三期扩建工程，加快延安、榆林、安康机场迁建扩建工程。建成柞水至山阳、吴起至定边等4条高速公路等。

裴成荣认为，随着这些项目的建设，会进一步支撑和提升陕西在“一带一路”建设中枢纽的作用，也会助力陕西枢纽经济的快速发展。“同时这也方便了人们的出行，高铁与公路、地铁等交通无缝衔接的现代化交通体系，缩短了人们出行的时间，降低了人们出行的成本。”

近日，国务院批复《关中平原城市群发展规划》，为陕西区域发展带来了新的机遇，政府工作报告中也将“大西安”建设作为一项重点工作。裴成荣表示，发展枢纽经济有助于《关中平原城市群发展规划》的落实，成为陕西发展的新动能。“枢纽经济对于未来关中平原城市群的建设和发挥作用，对西安国际化大都市建设都具有很重要的意义，如果交通不便利，是很难产生国际化影响力的。”

编辑： 樊婷婷