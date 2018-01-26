裴成荣：GDP过2万亿凸显陕西改革成效 枢纽经济将成发展新动能

陕西省人大代表、省社科院经济研究所所长裴成荣接受西部网、陕西头条专访。
西部网讯（记者 陈嘉伟 鄢山宇） “我认为陕西的区位非常好，又是‘一带一路’的核心区，所以在未来如何深度融入‘一带一路’，我认为核心是要大力发展枢纽经济。”1月26日，陕西省人大代表、省社科院经济研究所所长裴成荣在接受西部网、陕西头条专访时表示。
GDP突破2万亿是陕西改革成效的体现
“特别令人振奋的是：实现生产总值21898.81亿元，增长8%，突破2万亿元大关。”在1月25日开幕的陕西省第十三届人民代表大会第一次会议上，陕西省代省长刘国中掷地有声地说到。
“我觉得陕西能取得这样的成绩，是陕西一系列改革取得成效的最好体现，近年来陕西通过‘供给侧结构性改革’、‘三去一降一补’、落实习近平总书记来陕讲话精神以及省十三次党代会提出的‘五新’战略等具体措施，保障了陕西经济发展总量得到了一个快速提升，这是非常不容易的。”裴成荣说到。
发挥陕西区位优势 大力发展枢纽经济
裴成荣认为，生产总值迈上2万亿，对陕西来说是一个新的起点，也是一个新挑战。“目前陕西社会经济的主要矛盾，我认为还是在发展不充分上。”
面对陕西发展不充分的短板，裴成荣认为，陕西要发挥自己的优势，“在政府工作报告中也提到了要发展枢纽经济、门户经济和流动经济，在这‘三个经济’里我最关注的是枢纽经济。我认为，陕西的区位有很大的优势，又是‘一带一路’的核心区，未来如何深度融入‘一带一路’，核心是要大力发展枢纽经济。”
在政府工作报告中，陕西省代省长刘国中提到，陕西要以打造“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”为目标。要完善“米”字型高铁网络，启动西安咸阳机场三期扩建工程，加快延安、榆林、安康机场迁建扩建工程。建成柞水至山阳、吴起至定边等4条高速公路等。
裴成荣认为，随着这些项目的建设，会进一步支撑和提升陕西在“一带一路”建设中枢纽的作用，也会助力陕西枢纽经济的快速发展。“同时这也方便了人们的出行，高铁与公路、地铁等交通无缝衔接的现代化交通体系，缩短了人们出行的时间，降低了人们出行的成本。”
近日，国务院批复《关中平原城市群发展规划》，为陕西区域发展带来了新的机遇，政府工作报告中也将“大西安”建设作为一项重点工作。裴成荣表示，发展枢纽经济有助于《关中平原城市群发展规划》的落实，成为陕西发展的新动能。“枢纽经济对于未来关中平原城市群的建设和发挥作用，对西安国际化大都市建设都具有很重要的意义，如果交通不便利，是很难产生国际化影响力的。”
编辑： 樊婷婷
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23