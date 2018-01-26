2018年春运下周开始 西安将严打涨价拒载等行为

西部网讯（记者 刘望）2018年春运即将展开，记者从今天（1月26日）召开的西安市2018年春运工作暨安全生产工作会议上了解到，春运期间，交通管理部门将继续对出租车拒载以及非法营运展开执法规范，对于市民常见的出租车拒载、班线涨价等行为进行坚决打击。

做好运力组织，做好增开加班车的准备工作，保证在客流高峰期能够及时投入营运。加强城市公交车辆、出租车的组织调度，做好公交车、出租车与机场、火车站、长途客运站的衔接，尤其是与临时加班车的衔接，保证旅客特别是夜间到达旅客的及时疏运。

要加强对各类客运车辆的监管，杜绝随意脱班、晚点、改线、拒载等问题的发生。根据旅客的流量、流向，完善运输方案，预留机动运力，随时准备应对各种紧急突发情况。局部运力紧张时，协调运力支援的准备工作。确保节日期间进出西安的货运车辆进出通畅。

春运期间交通运输部门将严厉打击非法和违规经营行为，切实维护合法经营者和人民群众切身利益。要按线路行驶，不得随意改线、越站；要自觉维护市场秩序，严格执行价格政策，不得擅自提价。运输单位还要设立春运热线电话，实行24小时值班制，接到旅客或经营者的投诉，要立即组织力量核实查处。

针对客流量大，客运线路分布密集，客运秩序易发生混乱的汽车客运站、火车站等区域开展专项整顿。对欺行霸市、垄断市场、强迫交易的非法运营和扰乱市场经营秩序的团伙以及依附在客运站场及周边区域的“车托”进行严厉打击，坚决取缔。

长途客车凌晨0-5时需停车休息或接驳运输，坚决杜绝“三超一疲劳” “客货混装”和各类非法营运等违法违规行为。客运场站要严格落实“三不进站、八不出站”、“三品”查堵、实名制售验票制度，严禁乘客携带烟花爆竹进站上车，严禁乘客在托运行李、包裹中夹带烟花爆竹。

编辑： 樊婷婷