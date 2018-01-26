大客车“搁浅”西二环 西安交警督促责任人向市民致歉

西部网讯（记者 刘望）今天（1月26日）早高峰7时许，一辆大型客车因故障停“坐”在西二环金光门桥上不走了，导致西二环由北向南方向交通严重拥堵，不少由此经过的市民纷纷吐槽“今年第一个全勤奖没了”。今天下午，在交警的督促下，驾驶员和所属客运公司负责人公开向市民致歉。

今天是雪后上班的日子，虽然路上车开的比较慢，但仍有不少市民感叹，相比上次这一次路面状况好了很多，但是途径西二环金光门桥由北向南方向出行的市民可不这么想。因为一辆大型客车因故障停“坐”在西二环金光门桥上不走了，导致这里发生了严重的交通拥堵，持续时间一个多小时，许多市民上班迟到。

发现此情况后，西安交警莲湖大队立即调派警力进行管制分流，并积极联系救援车辆清除障碍，经现场民警与救援人员的共同努力，8时许，故障车辆被拖移。原来，文某驾驶陕AF牌照大型客车上路行驶时，未按规定加入-10#油料，致使车辆油路冻结，无法行驶，随后交警莲湖大队依法对文某的交通违法行为进行了处罚。

交警部门还召集车辆驾驶员以及所属的陕西信元物业管理有限公司汽车租赁分公司负责人，进行约谈。并向陕西信元物业管理有限公司下发了整改通知书，要求相关责任人充分认识到此次事件的严重性，立即整改，并采取有效管理措施，杜绝此类事故的发生。

经过约谈，陕西信元物业管理有限公司汽车租赁分公司总经理吴某和车辆驾驶员文某深刻认识到问题的严重性，并公开向广大市民致歉，并表示将积极整改，切实加强内部管理和安全警示教育，确保冬季运营安全。

目前，该公司正在认真整改，从严追究相关人员责任。车辆涉嫌非法营运的行为，交警已将案件移送运政部门调查处理。

编辑： 樊婷婷