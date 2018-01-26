雪天西安交通出行平稳 春运期间将加强应对

西部网讯（记者 刘望）纷纷扬扬的雪花使古城增色不少，而对于在城市工作的人群来说，可算是遇到挑战了。记者从西安市交通运输局今天召开的会议上了解到，截止目前，西安市交通运输行业共1500余人投入到国省干线重点路段、客运场站、出租汽车企业等地参与除雪保畅工作。

班线出租公交齐上阵 目前市民出行正常

针对周至、长安、蓝田等近山国省干线公路上的积雪，公路管理部门已启动防滑保畅预案，出动平地机、装载机、客货车刮雪板等机械，采用机械除雪为主，人工清雪为辅的方式，开展除雪保畅工作。截至1月25日10时，已投入清雪人员649人，除雪机械设备车辆71台（辆），撒布防滑料40立方米，融雪剂77吨。目前，除S101山区段交通暂时封闭外,其余路面积雪未造成交通阻断。

目前全市七家一级客运站因大雪天气跨地市长途客运班线全部停运。目前，近郊线路市汽车站发往长安区921、922路；三府湾客运站发往蓝田许庙904路、户县930路;火车站东广场发往临潼914、915路、发往蓝田高速;体育场发往蓝田926路;全市机场大巴线路正常。

出租车GPS上线率维持在92.83%左右，在线率与往常相比基本正常。针对目前雨雪天气 ，出租汽车行业已提前下发7千余套雨雪天气防滑设备。由于货源紧张，目前正在积极协调剩余所需防滑链。

西安市公交总公司继续启动冰雪天气线路运营预案应急响应，全体驾驶员停止休假，参加线路运营。同时加强车辆维修与检修速度，确保车辆满负荷运转。增开区间车辆，加快高断面客流疏散能力。

截至目前，市公交总公司11家运营公司50余名管理人员在一线跟踪指导工作，给远郊偏远线路650辆公交车安装了防滑链，参与安装人员155人。各线路首班车均正常发车，车辆运营一切正常。

春运将至 西安若再有降雪该咋办？

春运即将于2月1日开始，但由于气温仍然较低，清雪道路易结冰现象，西安市交通运输局将组织力量对急弯陡坡、阴坡、桥面、涵顶等防滑重点区域抛撒融雪剂，防止夜间路面结冰。巡查时养护人员随车携带安全锥形桶、标志牌等，遇到突发事件或存在安全隐患的路段，及时摆放警示标志，提醒过往车辆减速慢行，确保过往司乘人员行车安全。

出租车一线从业人员和营运车辆全部上路，已领到防滑链企业要及时发放到位，提醒驾驶员必要时正确及时安装使用，保证行车安全。与此同时加强市场监管，对雨雪天气里拒载、加价等违规行为，一律上限处罚，已领取防滑链而不上街营运的车辆，通过GPS进行监督、提醒。

西安市公交总公司继续加强运力组织调度，确保公交正常营运。

编辑： 樊婷婷