两会访谈|现代化经济体系 陕西如何“高质量”发展

陕西汽车控股集团有限公司董事长袁宏明、省政协委员、省统计局工业处处长张虹就《建设现代化经济体系，如何保持陕西“高质量”发展》话题接受专访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 勇军）陕西省代省长刘国中在今年的《政府工作报告》中指出：要深入贯彻落实新发展理念，坚持质量第一、效益优先，任何时候任何情况下都不能偏离发展的主题和高质量发展的方向，聚精会神转方式、调结构、促升级，着力提高全要素生产率，切实破解发展不平衡不充分问题，加快建设现代化经济体系，不断增强全省经济创新力和竞争力。

应该说，“高质量发展”在今年的《政府工作报告》中是一个很有分量的词，这也彰显出了省委、省政府在新征程新发展中的决心和干劲。

主持人：今天我们的访谈就要围绕“建设现代化经济体系，推动陕西‘高质量’发展”这么一个主题来进行。今天做客我们节目的嘉宾是：省人大代表、陕西汽车控股集团有限公司董事长袁宏明，省政协委员、省统计局工业处处长张虹。

主持人：欢迎二位！节目一开始我们想先问一下二位，在听了今年的《政府工作报告》后，有哪些感受？

袁宏明：这次听完刘国中代省长的报告，我们非常高兴，也非常激动，更主要的是很振奋人心。特别是我们从事装备制造业，从事汽车行业的人听了这份报告，对我们来说，更加坚定我们发展的动力，更加让我们对陕西的未来充满了信心。激动振奋之后，更主要的是回去落实好省长的《报告》精神，把省长的《报告》体现在我们企业，在助推陕西的追赶超越，落实“五个扎实”上做好我们的工作。

张虹：听了刘国忠代省长作的这五年的工作报告，我们感觉非常的振奋，主要体现在过去的五年，我们经济和社会发展都取得了优异的成绩，在各个领域都取得了令人振奋的形势。特别是主要经济指标——经济生产总值迈上两万亿的台阶，经济增长的增速达到8%，也是近三年来的最好水平。所以，这一切成绩的取得，都是全省上下牢记“五个扎实”、着力追赶超越、全省上下一心，共同努力来完成的成绩，非常优异也令人很鼓舞。

主持人：正向二位所说的，报告确实是鼓舞人心的，特别是在说到我省取得的成绩时，让我们感觉都非常有干劲。2017年，我省的经济增长好于预期目标。生产总值增长达到了8%。具体来说，去年我省主要经济指标，特别是工业方面的一些情况，我想张委员非常熟悉。能给我们介绍一下吗？

张虹：2017年我们经济的GDP的总量突破两万亿大关，增速达到8%，是近三年来的最好的水平。我们的（经济）总量现在已经在全国排第十五位，我们的增速已经由去年的第十六位跨入到第一方阵的前十位，实现了我们省委、省政府年初制定的预期目标，完成了目标任务，而且好于预期。这里面工业的支撑作用非常明显。工业全年实现增加值是8700多亿。我们（工业）的增速达到8.2%，高于GDP增速0.2个百分点。所以，工业的支撑作用非常明显。这里面主要体现在我们能源工业，是由负转正；我们的非能工业也是保持一个比较快的增长速度。我们整个工业对DDP的贡献率达到41.4%。拉动作用是明显提升的。、

主持人：刚才说到我省的GDP突破两万亿大关，成绩是令人振奋的，也是让人感到欣喜的。你们觉得在过去的一年我们为什么能取得这样一个成绩？

袁宏明：陕汽在2017年，应该说取得成立到现在最好的一个业绩。我们实现了将近70%的增长。2017年，我们整个销售收入突破600亿，接近630亿，达到628亿，取得这些成绩，我觉得，供给侧结构性改革和企业的转型升级至关重要，因为我们企业多年来关注客户需求，结合国家的供给侧结构性改革，实现产品创新、管理创新、营销创新，我觉得是密不可分的。所以，我们2017年的成绩，也是与行业的整体形势有关，但是更重要的是企业几年来持续不断地坚持创新，坚持客户需求为引领而产生的效果。去年，虽然行业的增幅都比较大，达到30%多，但是我们和行业增幅相比，翻了一番，达到60%几的增幅，这个，虽然是大的形势很好，但是企业的核心竞争力在提升。我们在国内，从行业的第四，上升到行业的第三，体现了我们企业各种能力在不断地提升。

主持人：去年，陕汽的销量和营业额应该说都创了建厂以来的历史新高。

袁宏明：对，就是我们建厂以来最好的。

主持人：张委员，您怎样看待去年取得这样一个好成绩的原因是什么？

张虹：这样一个成绩呢，应该说得益于咱们省委、省政府新一轮的工业稳增长促投资政策的有效落实和实施。因为咱们从工业GDP的贡献和拉动力来说都有一个非常好的支撑作用。咱们工业的增加值增速是连续八个月都保持在7.5%以上的高速增长。增速也是在2011年以来连续六年放缓的情况下，我们首次出现了回升，工业的支撑作用非常明显。

主持人：包括陕汽在内，正是因为各项措施实施的到位，我省的不少企业才在去年都取得了不错的发展成绩，而当中，深化供给侧结构性改革是一个重要的方面，下面请二位结合自己的工作，谈一下：怎么改、如何去改，才能收获更大的成效？

袁宏明：供给侧结构性改革对我们企业来说，更多的是研究需求。我们在几年前就提出发现需求、满足需求、创造需求。我认为，这和供给侧结构性改革完全吻合。实质上，我们前几年，在基础建设投资力度比较大的情况下，更多地是满足了需求，而供给侧结构性改革，对我们企业的长久发展来说，我们除了满足需求以外，还要创造需求，供给侧结构性改革体现在我们企业来说，我们不仅仅研究需求，我们还引领需求，就是创造需求。这样企业的长期发展，高速的发展都是有可能的。如果说我们不进行这些调整。对需求的研究不重视，我觉得很难实现这个目标。

张虹：2017年，我们省在贯彻落实深化供给侧结构性改革过程中，有效地减少了一些低端的和无效的供给。我们的产能过剩，行业对市场的加速出清，市场供需我们也感觉得到了明显的改善。咱们省的工业分为能源工业和非能源工业，从2017年的能源工业的比重来看，占44.9%。这个比重比2012年五年前降低了11.9%，这也就说明了，我们在推进供给侧结构性改革的深化，加速工业转型升级方面也是取得了不小的成绩。能源工业，虽然说还是我们主要的支撑工业，但是能源工业，现在向高端更精细化，特别是我们的煤化工转化这方面去发展，那么，我们的装备制造业，我们的高技术产业增长速度都是远远快于我们规模以上工业的增长速度。高技术产业增长的速度都是连续达到两位数以上的增长，装备制造业也是接近20%的增长速度，同时高耗能产业的增长速度是在放缓的。

主持人：说到高质量发展，党的十九大和中央经济工作会议都作出明确判断：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这是针对我国经济发展形势和阶段性特征作出的正确判断和科学决策，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。想问一下二位：对于陕西而言，您认为怎么才能实现高质量的发展？您认为这个“高质量”中，除了涉及到经济的高速发展外，还有哪些内涵？

袁宏明：我认为高速度不能代表高质量，但是高质量不代表不是高速度，这是两个之间的逻辑关系。所以对企业来说，怎么理解高质量？我觉得有三个方面，第一方面，高质量必须是可持续的，没有可持续的发展，暂时的高速度不见得是企业发展的方向。高速度不是方向，高质量是让企业可持续发展的，就跟国家提出的可持续发展战略一样。企业也是一样，企业可持续发展，建立在企业的方方面面，产品的竞争力提升、管理的水平的不断提高、精益化、精细化的适应客户市场需求、精准性都在不断提高，所以我觉得第一个，必须企业要有可持续发展的目标，我们要做百年企业，我们要做世界五百强企业，并且我们做了世界五百强企业，还不能从世界五百强退出，这都是企业一个很高的发展目标。我觉得，这是高质量其中第一个。我认为必须要有一个比较高的目标，并且是可持续发展的高目标。第二个，我对高质量的理解就是必须把创新做为我们维持企业可持续发展的一个最有效的手段，我们要产品创新、营销创新、管理创新、机制创新，这些创新会支撑我们提出的高目标，实现高质量的发展。第三个，我觉得人力资源是基础。没有人力资源的支撑，我们提出的高质量发展，我估计都是昙花一现，也许公司今年好、明年好，长期却很难实现。所以我们要建立一套体系，要鼓励技术人员，鼓励我们的管理干部，鼓励我们的技术工人，如何能够发挥每一个人的主观能动性，这样才能够支撑高目标，才能够支撑创新，这是一个最主要的基础。

主持人：更广义地来说，高质量的内涵，除了涉及到经济的高速发展以外，其实还包括方方面面，像刚才您说到的高质量的人才，高质量的管理等等。在去年，我省一直在坚定不移地推动高质量的发展，各个领域都取得了不小的成绩。比如说：中国（陕西）自由贸易试验区揭牌运行；比如说交通方面：宝兰高铁、西成高铁、沿黄观光路的开通运行；比如说：C919大型客机型号合格审定试飞在阎良进行；比如说，去年我省粮食生产实现了“十三连丰”；再比如说：我省去年易地扶贫搬迁等民生工作顺利推进，等等。对于高质量发展这一话题，我们记者也采访到了省社科院经济学研究所的副所长吴刚，我们一起来听一下吴所长的观点。

吴刚：高质量发展是一种质量比较可靠、效能比较高，动能比较新的一种发展态势。无论是我们乡村的振兴、创新的驱动，还是我们说的新的产业体系的培育，还有区域的协调发展，以及生态和谐，人民的共享、共建，这一系列，都是围绕高质量发展来设计和谋局的，谋求动能转化、效率提高、质量强省以及生态环保、精准扶贫这些攻坚战，逐步的推进。其他的文化领域啊、民生领域啊，是一以贯之的，它涉及到也要高质量发展，集成在一起形成了真正的高质量的、高品质的、高竞争力的发展态势。

主持人：去年底召开的中央经济工作会议指出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。这个高质量的发展，其实包括着我们经济社会发展中的方方面面的内容。那么，在推进高质量发展的过程中，我们怎样做才能激发好发展的内生动力呢，二位能结合自身工作介绍一下吗？

袁宏明：刚才我说高质量的发展有三个方面：要有可持续发展的目标、要有一些创新、要有人才的机制。而这个要求，需要我们在内部管理、人才培养上做大量的工作。刚才，张处长介绍了2017年，我们取得了快速增长，我们也实现了各项指标的大幅度提升。我们的很多效益增长大概在50倍。第二个，我们企业的管理成本在下降。我们去年效益创历史最高纪录，跟前年相比，增长了将近70%，但是我们除了与量相关的各种费用，我的管理费用，我的其他的所有与量没关的费用，大概下降了10%，不是说我们随着规模增长了所有的费用都上升了，而是与量有关系的在上升，其余的都在下降。控制企业的成本，企业管理的能力和水平在不断的提升。第二，我们在这个时候，要追求的是产品的竞争力的提升增强，同时，我们成本的竞争力在增加，我们去年在降低成本这块儿做了大量的工作，采用了一些新材料，新技术来实现产品成本的降低，或者是产品溢价能力的提升。第三，我们要关注未来。我们新能源、智能网联，我们现在虽然在行业的位置处在第三位，但是我们在新能源和智能网联，在未来产品的发展上我们几乎在行业处于领先的位置，开拓一些新的领域。第四个，就是我们机制体制上的一些调整。我们现在按照省委、省政府，省国资委的要求，加强董事会的建设，加强混合所有制的一些改革的力度，促进我们整个全方位的发展，这个，我想作为高质量的发展，对于企业要做的工作可能非常多，并且还需要落地，不仅需要提出来，更多地需要落地来支撑我们整个高质量的发展。

省政协委员、省统计局工业处处长张虹接受主持人访谈。

张虹：随着我们供给侧结构性改革扎实地推进，我们现在中高端的供给和有效的供给在逐步增加，市场供求关系也在不断的改善。我们现在传统的动力动能增长了，是稳定的。三资生产是稳定，三大需求也是较快的增长。特别是能源工业，我们现在是止低回升了。传统动力的基础也还是很稳固的。同时，在传统动能基础稳固的基础上。我们一些高技术水平在提高，资源节约、绿色低碳、符合产业升级方面还有消费升级方面的产业领域。包括新技术、新产业、新业态、新模式、新产品，在不断涌现。我们现在新的动能，是在加速形成。这样，为全省经济持续发展也注入了新的动力。

主持人：高质量的发展，包括我们经济社会发展当中的方方面面，要推动全省高质量的发展，就要着眼于陕西特色的现代化经济体系。二位，陕西特色，特色在哪里？

袁宏明：我们陕西有厚重的文化，陕西有很好的地理位置、区位优势。我觉得这几个要素都是陕西的特点。另外，特别是作为我们装备制造业和汽车制造业，我们基本上是全国的中心位置，我们的车到任何地方都应该是最方便的。

主持人：我觉得，在你们的创新当中，在你们的不断发展当中。我们的科教优势，我们的创新有事，是不是也能够集中地凸显出来。

袁宏明：陕西的科教优势非常的明显，我们在这点上我们深有感触，我们现在和西安的多所大学都有合作，不仅仅是人才的引进。我们也有一些好的项目的合作。我们会把和陕西的大专院校的技术优势，转化成产业优势。这些我觉得都是非常明显的。

张虹：咱们的优势，陕西一直是一个资源大省，所以，工业上，我们的优势还是体现在资源类的产业上，特别是我们的能源工业，能源工业，我们现在还是以煤炭为主，同时我们现在提高高端装备制造业在工业发展当中的比重，相信，在2018年，我们还是在工业转型升级上，还是有一个比较大的起色。

主持人：目前，中国特色社会主义已经进入了新时代，经过长期努力，陕西的发展也已经站上了新的起点。不过对于陕西来说，欠发达的基本省情并未根本改变，这里我们还想问一下二位，您们认为，目前，我们还有哪些需要去解决的问题，应该怎样来做，才能更好地推进陕西高质量的发展？

袁宏明：报告里面也指出我们这五年工作当中的一些不足。我认为，政府工作报告当中，落实好我们五年发展成绩的同时，总结了我们五年存在的一些问题，提出了“五新”的战略，我们要打造“五新”，让它支撑陕西经济发展的，这个我觉得每一条都要落实好。从省委、省政府看到的，也是我们能够感受到的，所以，我觉得刘国中代省长在报告里面提到的不足，确实是我们需要尽快去解决，来更好实现陕西的追赶超越。追赶超越必须解放思想，因为你毕竟是追别人、赶别人，别人也在跑，你不可能让人家停下来，我们追他，所以我们必须要解放思想，实现陕西省的追赶超越。习总书记给我们所定的定位，我觉得，我们肯定会取得良好的发展。

张虹：现在从工业这个角度看，我们陕西的工业发展还是面临着三个主要的问题：一个是我们现在对资源的依赖程度还是太高，我们尽管能源工业的占比已经比五年前下降11.9%了，但它现在还是我们工业的重要支撑力量，所以工业好与坏还是要看能源工业的增长情况。所以，现在我们去产能的任务还是非常艰巨的；第二个问题，我们现在的接续产业还是相对薄弱的，转型升级的动力不足。再一个是装备和高技术产业在全省工业经济中的比重很低，尽管我刚才讲到它的速度很高，但是比重还是很低，与发达省份相比差距也很大，咱们现在装备制造业在全国市场占有率只有1%左右。第三个难题就是我们现在市场环境还需要优化，现在我们不是极力地在解决营商环境的问题吗？另外我们工业投资低位运行，所以后期的发展动力还是不足的，现在要解决问题，我们还是要聚焦“五新”战略，来推动我们工业尽快转型升级，这里面供给侧结构改革还是我们还是要首先加快，另外一个就是我们要优化我们的营商环境，特别是扩大工业的有效投资。

主持人：好的，谢谢二位嘉宾！2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，新时代的蓝图已经绘就，在这一年中，让我们一起着眼于现代化经济体系建设，坚持新发展理念，不忘初心，牢记使命，为陕西追赶超越新发展作出更大的贡献。谢谢两位嘉宾！

编辑： 高政超