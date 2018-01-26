两会访谈|代表建议给老百姓生活带来了哪些改变？

省人大常委会人事代表选举工作委员会办公室主任艾延河接受采访。

省政府督查室主任赵方接受采访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）备受社会关注的省十三届人大一次会议今天（1月25日）上午在陕西宾馆隆重开幕，在六天半会期里，来自陕西各地的568名省人大代表将肩负全省人民的重托，依照宪法法律赋予的职权，审议和决定我省改革发展稳定的有关重要事项。

每年省人代会期间，人大代表们都会通过提交议案、建议、批评和意见来为我省的改革和发展建言献策。

在25日的省“两会”特别节目中，我们将对省十二届人大六次会议以来代表议案、建议办理情况做以回顾。

此刻做客陕西广播电视台设在陕西宾馆的融媒体访谈室的嘉宾有两位，他们分别是：省人大常委会人事代表选举工作委员会办公室主任艾延河、省政府督查室主任赵方。

主持人：节目一开始，我们首先请艾主任给我们回顾一下，省十二届人大会议以来，代表建议、批评或意见的总体情况。

艾延河：好的，人大代表依法提出议案和建议、批评、意见，即是执行代表职务、发表自己政治主张的过程，也是衡量一位人大代表能力素质水平高低、参与国家事务能力大小的重要标尺。省十二届人大会议期间，大会秘书处共收到代表提出的建议、批评和意见（以下简称代表建议）3256 件，共收到议案22件。其中，由省政府办理的代表建议已超过90%；由省高院、省检察院、省级党群系统办理的，加起来不到10%。5年来，按照省人大代表建议批评意见办理规定的要求，这些建议，各承办单位在规定时限已经全部办理完毕。

从这些议案和建议范围来看，可以说，涉及我省的各个领域和各个方面。但概括起来，主要集中在转变发展方式、加强扶贫攻坚、保障改善民生、加强文化建设、环境保护和生态建设这5个方面。

从这些议案和建议的特点来看，一是，五年来，随着代表素质的提高，所提议案和建议的质量逐年提高；二是，代表所提的议案和建议，越来越注重改革发展的重点、越来越注重结合当地的实际情况、越来越注重社会热点难点和群众普遍关切。

主持人：代表们其实就是通过一沉甸甸的议案、建议来实现依法履职的，本次会议是十三届人大的第一次会议，艾主任，请您结合您的工作经验，给代表们，特别是新当选的代表们讲讲，如何提出一份质量比较高的议案、建议？

艾延河：好的，全面提升代表议案建议的质量，既是广大代表的不懈追求，也是人民群众的殷切希望。提出一份“含金量”高的议案和建议，首先要树立代表意识，自觉做人民的代言人，坚持关心国家和本行政区域内的大事，主动参与社会活动，发现带有一些带有普遍性和深层次的问题；

二是要有全局观念和整体意识，在宏观大势和本地实际上找到最佳结合点，使所提的议案和建议有情况、有分析、有对策，具有可行性；

三是密切联系群众，特别是要联系选区的选民，使所提议案和建议最大限度体现我省人民群众的意志和利益，体现广泛的代表性；

四是善抓热点难点，向有关部门提出预见性较强的意见和建议，突出议案和建议的敏锐性；

五是注重实事求是，撰写议案建议，做到有根有据、条理清晰，注重准确性。

六是立足依法议政，通过学习和掌握大政方针、法律法规、省情实际和民意诉求，使自己的议案和建议更具有权威性。

主持人：一份份建议和意见其实也就是老百姓的殷殷嘱托，但是我想很多人可能不太了解，这些建议、批评和意见它们之间区别是什么？艾主任，您能不能给我们做以简要的介绍。

艾延河：好的，你的这个问题相对比较专业。代表议案，是指法定人数的人大代表在规定的时间内，书面向人民代表大会提出的属于本级人民代表大会及其常委会职权范围，并要求对有关事项和问题，予以审议作出决定的依照法定程序提请本级人民代表大会会议或者人大常委会会议进行审议并作出决定的议事原案。

建议是指人大代表向人大提出的对有关国家机关工作的评价、建设性意见或批评。

议案和建议有五大不同：

一是限定时限有区别。人代会期间，都规定有代表提出议案的截止时间，代表必须在规定的时间内提出议案；建议则没有截止时间的限制，会后仍可继续提出。超过提交时限的议案，一般改为建议处理。

二是在内容上有区别。议案所涉及的问题必须是本级人大职权范围内的事项，比如法律法规案、决议决定案、人事选举或罢免案、特定问题调查委员会案等；建议的内容则十分广泛，属于对各方面工作的建议、批评和意见。

三是提出的代表人数有区别。代表提出议案必须达到法定人数，全国人民代表大会必须是有代表团或者是30名代表联名提出；县级以上的地方各级人大代表必须10人以上联名，乡镇人大代表5人以上联名才能提出议案。建议则对人大代表的数量没有规定，代表个人提或者联合提都可以。

四是书写形式上有区别。议案应当按照法律规定的要求，必须是一事一案，写清案由、案据和方案。而建议、批评和意见的书写形式没有法定要求。

五是在处理方式上也有区别。议案的处理程序非常严格，代表在人代会期间联名提出议案后，大会主席团有三种处理方法：一种是决定将这个议案列入大会议程，交由各代表团进行审议，最后由大会主席团决定提请代表大会全体会议表决；第二种是不列入大会议程，转为代表批评和意见，会后由人大常委会办事机构交由有关机关单位研究处理；第三种是先交有关的专门委员会审议，提出是否列入会议议程的意见，再决定是否列入会议议程。建议的程序相对简单许多，有大会议案建议组整理汇总，会后直接交办。

最后我要说的是，根据法律规定，代表向本级人民代表大会提出议案和建议、批评、意见，是执行代表职务一项重要工作。代表应当通过视察、专题调研等活动，在深入调查研究的基础上，认真提出议案和建议、批评、意见。代表提出议案和建议，应当注重质量。凡是涉及解决代表本人或者其亲属个人问题的，属于学术探讨、产品推介的，或者没有实际内容的，一般不应当作为代表建议、批评和意见提出。

主持人：刚才艾主任介绍，省十二届人大会议交由省政府系统办理的代表建议占建议总数的百分之九十以上。赵主任，省政府办理的建议涵盖哪些方面？经过了哪些步骤和程序才算办理完结？

赵方：省十二届人大六次会议以来，交由省政府系统办理的建议、批评和意见共547件，占总数的95.1%，应该说是名副其实的办理大户。这些建议，经10个设区市政府和53个省直部门、中央驻陕单位研究办理，目前已全部按期办结，并按照规定程序、规定格式和要求，一一向代表答复。经从收到评议意见统计看，有99.7%的代表表示满意或基本满意。这些建议紧扣习总书记提出的对我省追赶超越定位、“五个扎实”要求和中省一系列决策部署，涵盖深化供给侧结构性改革、深入实施创新驱动战略、推进新型城镇化建设、精准脱贫、生态文明建设以及民生事业发展等各个方面。省政府各承办部门认真分析研究，积极采纳吸收，有的在政府决策中发挥了重要参政作用，有的已转化为相关政策规定，取得了实实在在的成效。

比如为保持全省经济平稳增长，认真采纳张文若、刘银娥、刘世天、任杰、温志刚、李肇娥等代表的建议，出台了新一轮促进工业发展21条措施，全省规模以上工业增加值增加8.2%。全省固定资产投资增长14.6%、宝兰、西成高铁建成通车，总里程828.5公里的沿黄公路全线贯通。西安至韩城等4条城际铁路如期开工，宁陕至石泉等17条高速公路项目进展顺利。全面完成“三去一降一补”任务，淘汰煤炭落后产能96万吨、淘汰钢铁落后产能210万吨，房地产去库存周期降至11.8个月。粮食产量实现“十四连丰”，农村“三变”改革示范村扩大到26个县。

为全面推进“放管服”改革，积极吸纳杨正国、王心迪、韩永安等代表建议，全面启动“多证合一、一照一码”改革，我省获批国家第二批市场准入负面清单示范省份。同时，积极开展市场环境专项整治行动，推进全省“互联网+政务服务”体系建设，在35个市区开展相对集中行政许可权改革试点。全年降低企业成本300亿元左右。

关于建议经过的程序，一般来说，有八个步骤：

第一步是交办。省“两会”一结束，省政府就专门召开有关市政府和省政府有关部门主要负责同志参加建议提案交办会，将代表建议、政协提案交有关单位办理，各承办单位，接到建议后通过召开交办会等形式，根据建议内容，按业务职能分到下级部门或有关处室办理。

第二步：分析研究建议内容，领会代表意图。要特别注意积极和代表联系沟通，全面领会代表意图。

第三步：研究办理，就是怎么办，提出办理意见和落实措施。

第四步：落实和督办。就是将办理意见和措施进行落实。落实过程中还要及时跟踪和督办，确保办理实效。

第五步：向代表答复。就是将建议落实情况向代表复函：先起草答复函，之后，与代表沟通，征求代表意见，听取代表建议，达成共识后再以正式文件，也就是答复函正式向代表答复所提建议的办理情况，并附该建议办理征求意见表，请代表对办理情况提出意见。

第六步：再办理、再落实。就是根据代表在征求意见表上的意见有关部门继续办理落实，直到代表满意为止 。

第七步：将根据代表的意见落实后以正式文件的形式将答复函送达代表，上网公开，并抄送省人大常委会人事代表选举工作委员会和省政府督查室。

第八步：总结。各承办单位，对一年来的办理建议进行梳理总结，以便来年更好地办理好建议。

主持人：赵主任，就省十二届人大六次会议而言，在办理的过程中，给你留下深刻印象的是哪一个或哪一类建议？这些建议的落实，给咱老百姓的生活带来哪些实实在在的改变？

赵方：在办理省十二届人大六次会议建议的过程中，印象深刻的建议很多。这些建议的落实，的确给百姓生活带来了实实在在的改变。

比如在推进环境保护和生态建设方面。针对李豫琦、王满院、雷媛媛等代表关注的环境保护和生态建设问题，省政府以中央环境保护督察整改和省内环境保护督察为抓手，重点解决影响环境质量的突出问题，全年四项主要污染物减排总量完成国家任务。

在进一步保障和改善民生方面。省政府认真采纳李芳、郑晓燕、翟梅枝等代表建议，全力推进脱贫攻坚，深入实施产业脱贫、异地扶贫搬迁等8大工程，完成异地扶贫搬迁15.1万户，预计2017年40万以上贫困人口脱贫、4个贫困县如期摘帽。

充分吸收黄曼丽、张彦、刘少明等代表的建议，抓好社会保障提标扩面工作，企业退休人员基本养老金实现“十三连涨”，出台了《全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》，确定115项养老院服务质量标准，安排专项资金2.3亿元，新建城市社区日间照料中心200个，资助农村幸福院1000个，遴选101个居家“互联网+养老”服务项目和50家医养结合养老机构开展养老服务试点。

主持人：结合过去一年代表建议意见的办理情况，两位嘉宾觉得还存在哪些问题？如何改进？今后的努力方向又是什么呢？

赵方：2017年代表建议办理工作，在省人大的关心、支持和监督下，在各承办单位的共同努力下，取得了良好成效。但还有一些不足。如，个别建议办理进度比较慢、成效不明显，个别承办单位办理人员更换频繁影响工作等。

关于如何改进？一是要进一步提高政治站位，增强使命感，强化职能意识，以人为中心，尽职尽责，把对办理建议的意识落实到具体工作和行动上，做到知行合一。二是要进一步完善制度，落实办理责任；不断优化工作流程，提高办理工作效率。三是要进一步注重实效，提高办理质量。在求真、求实、求效上下功夫，认真吸收和采纳代表意见，把建议办好办实，落实到实际工作中，办出成效。四是要进一步加强跟踪督办，紧盯关键环节和节点，加强督办，使办理过程环环相扣，紧密相连，防止疏漏。五是要不断加强对办理人员的业务培训，提高办理人员的业务素质和工作能力，使办理人员能胜任工作。

艾延河：代表建议办理中存在的主要问题是，一是从时间上讲，存在前紧后松，开始抓的比较紧，一往后就容易松懈。二是办理质量有进一步提升的空间，个别承办单位仅仅是为答复而答复，解决建议反映的问题还不够彻底。三是个别办理单位由于人员变动等原因，办理工作程序还不够规范，与代表的联系沟通还不够紧密，所以也影响到办理的质量。

主持人：那么，针对这些问题，你们将采取哪些措施？

艾延河：我们将采取下面这些措施：一是加大对新任代表培训力度，尽快实现省人大代表培训的全覆盖；二是尽快完善代表建议办理办法，这项制度规定制定较早，有些内容不适应形势发展的需要，今年我们把这项任务纳入人代选工委的工作计划，准备修改这个办法；三是加大督办力度，将重点代表意见确定为省人大常委会各位副主任重点督办的意见，通过“以点带面”，促进代表建议办理的全面高质量的落实；四是通过完善建议办理单位的激励机制，比如对办理代表建议有关单位进行评优，促进代表意见办理工作的进一步改进。

主持人：谢谢您！互联网的发展日新月异，代表议案、建议、批评和意见的提出和办理情况也发生了一些新的变化，代表们可以更加快捷地和办理单位沟通并监督办理实效，两位嘉宾，在这方面我们可以有哪些创新和发展，也来谈谈你们的思考。

赵方：好的，互联网信息技术正在不断的改变人们的工作和生产生活方式，已经成为实实在在的生产力。各个承办人员越来越多的使用短信、微信、电子邮箱、电子邮件以及语音留言、视频、手机APP、数据共享等技术和手段与代表沟通交流，落实代表建议，极大地提高了办理效率和办理效果。今后，我们将不断加大力度，不断地推进这方面工作，使办理工作更快捷、更高效、更直观、更生动，使办理过程的画面感和办理效果的画面感更强。

艾延河： 这个问题非常好。这方面工作，省政府已先行一步，省人大常委会目前也在积极推进，比如，我们正在建立代表履职服务平台，预计在今年将可以投入使用。我们的平台，将突出“代表履职”和“服务代表”两个方面，至少具备三个功能，一是为代表履职提供信息服务，让代表知情知政；二是对代表履职情况进行登记，无形中在代表中形成激励效应；三是在代表和省人大常委会之间，连接一条随时交流互动的纽带，发挥代表联系常委会和人民群众的桥梁纽带作用。

主持人： 新时代孕育新气象，新使命呼唤新作为。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。希望在本次人代会上，代表们继续提出高质量的议案建议意见，履行好法律赋予的神圣使命，也希望各承办单位继续关注代表声音和群众期盼，在办理的过程中不断总结经验和创新工作方法，相信一项项为我省改革发展保驾护航的政策和措施会因代表的呼吁出台，助力陕西追赶超越。

编辑： 钟莹