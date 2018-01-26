两会访谈|2017年开展的各类协商会议聚焦了哪些问题

陕西省政协提案委员会办公室主任高小青，陕西省政协医药卫生体育委员会办公室主任、省政协扶贫团团长刘昌军，陕西省政协办公厅联络处处长张战辉接受采访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 勇军）政协第十二届陕西省委员会第一次会议24日上午在陕西宾馆开幕。来自各党派团体、各族各界的 573位政协委员汇聚一堂，在六天半的会期里，他们积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为陕西在新时代追赶超越建真言、献良策。

主持人：过去的五年，是我省经济社会又好又快发展的五年、人民幸福指数快速提升的五年，也是省政协认真履职、不断提升的五年。为了全面报道两会的最新动态和信息，及时联通会场内外，我们陕西广播电视台融媒体中心在省两会会场——陕西宾馆开设了访谈间，陆续邀请代表委员们走进访谈间，共议陕西发展，共话三秦改革。

主持人：今天（1月24日）邀请到的嘉宾是陕西省政协提案委员会办公室主任高小青，陕西省政协医药卫生体育委员会办公室主任、省政协扶贫团团长刘昌军，陕西省政协办公厅联络处处长张战辉。”

主持人：过去五年，是陕西省第十一届政协忙碌又充实的五年，特别是2017年，是陕西省政协不忘初心、继续创新的一年，也是履职尽责、担当作为的一年, 更是砥砺奋进、彰显价值的一年。对过去这一年的工作，几位嘉宾都有怎样的体会？首先有请高主任。

高小青：人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，提案办理协商作为人民政协协商民主的重要形式之一，我们始终围绕中心，服务大局，切实把协商民主精神贯穿于提案工作的全过程。过去的一年，我深切的感受到，省委、省政府对政协提案工作的高度重视和大力支持。省委、省政府领导多次作出批示，领衔督办重点提案。目前，已形成省委、省政府、省政协领导领共同衔督办重点提案的工作格局。同时，我也感受到政协委员履职尽责的意识越来越强、通过提案为党政科学决策建言献策的主动性越来越强，对提案办理的成效越来越关注。作为提案承办单位，也把办理提案作为联系群众、听取民意、接受监督、改进工作的一个重要形式，通过加强组织领导，完善工作机制，创新办理形式，努力使提案成效得到充分体现。

刘昌军：省政协十一届委员会高度重视脱贫攻坚工作。韩勇主席，还有我们各位副主席、秘书长，都认真地落实中省关于打赢脱贫攻坚战的总要求。按照省委统一分工，省级领导精准落实对口包抓贫困县的工作任务，可以说取得了显著的成效。我认为十一届政协能够紧盯党委政府的重大决策，紧系群众关注的热点问题，坚持创新工作方法，丰富委员活动，发挥界别优势，协商民主进入了新时代，人民政协发出了好声音！

张战辉：省十一届政协的工作，我觉得，第一个就是能够紧扣中心，履职尽责，围绕省委省政府的重大决策，选择议题开展履职活动。第二能够围绕关注民生来建言献策，通过全体会议、常委会议、月度协商座谈会，还有专委会的对口协商会议，来表达委员们对民生的关注，为省委省政府决策提供参考。第三，最大的亮点是强化服务管理，注重队伍建设。十一届政协，特别是去年，我们围绕换届工作，加强委员履职考核，对委员五年来的履职情况进行了量化打分考核，为换届工作、为进一步加强委员队伍建设奠定了良好的基础。

主持人：一年来,十一届陕西省政协及其常委会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在陕西省委的坚强领导下,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,高举爱国主义和社会主义旗帜,牢牢把握团结和民主两大主题,坚决拥护核心,自觉服务中心,广泛凝聚人心,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,有效发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,在履职道路上留下了闪光的足迹。下面请高主任给我们详细介绍一下2017年的政协提案办理情况。

高小青：好的。2017年，我们共征集提案793件。经过审查，立案700件。其中，集体提案112件，委员提案588件。截止到2017年底，所有提案都已办复。从办理的效果来看，所提问题已经解决的占32.4%；已列入计划，明确时限解决的，占61.4%；短期难以解决或作为今后工作参考的，占6.2%。这些提案，紧扣实现“追赶超越”和落实“五个扎实”要求以及中省系列决策部署，涵盖了经济、政治、文化、社会、生态文明建设五大领域，多是我省发展中重大战略问题，维护社会和谐稳定的民生问题。

主持人：高主任，这些提案对我省经济社会发展又有哪些成效、影响和意义呢，请您给我们介绍一下。

高小青：“好的。脱贫攻坚是我省的一项重要工作。去年政协委员、各党派团体、政协专门委员会围绕加大我省脱贫攻坚政策落实力度、围绕陕南脱贫攻坚等提出了近40件提案。其中《加大我省脱贫攻坚政策落实力度的建议》省扶贫办充分发挥了牵头抓总的作用，积极吸纳提案建议，在宣传教育、产业扶贫、资源整合、投入保障、标准细化等方面出台了一系列脱贫攻坚的意见，在一定程度上加大了脱贫攻坚政策的落实力度。这件提案也成为省级领导领衔督办的一件重点提案。”

主持人：对！

高小青：再比如，《关于加强文化古镇建设的建议》，省住建厅将充分发挥文化旅游名镇专家库旅游专家的智囊作用，在名镇的规划编修、项目建设、节庆策划、文化创意等重大环节加强专家指导，实现“一镇一特色”，打造特色品牌，增强核心竞争力。《关于将个体化用药基因检测服务纳入医保的建议》提案，我省有望逐步将大病病种基因检测费用纳入医保。

主持人：是。

高小青：总之，提案反映的多数意见和建议，被落实到我省的相关重大决策、发展规划和部门工作中，在促进全省的经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥了显著的、不可替代的作用。

主持人：党的十九大胜利闭幕后,全省上下掀起了学习贯彻落实十九大精神的热潮。省委先后召开全委扩大会议和常委会议,对全省学习宣传贯彻党的十九大精神迅速进行安排部署。一年来，从坚持学习持续推进机关作风转变,到认真抓好十九大精神学习贯彻,再到不断加强政协委员和机关干部两支队伍建设,省政协都做了哪些工作呢？

张战辉：中共十九大召开以后，省政协对学习贯彻落实十九大精神高度重视。我们分层次、分阶段，而且采取多种形式，进行学习贯彻落实。首先，中共十九大会议结束以后，我们就召开常委会议，韩勇主席亲自传达了十九大精神。然后我们又要求各专门委员会召开专门委员会会议，向委员会的委员原原本本传达十九大的精神，教育引导大家学习贯彻落实好十九大精神。第三我们机关举办了十九大精神的专题培训班，集中六天时间，对全机关的干部进行了轮训，要求每人撰写了心得体会，并进行了一些学习交流。从这几个层面上，我们全覆盖、全员进行了学习传达和贯彻落实，同时，我们还利用党支部会议，“三会一课”制度，深入地推进更加扎实的学习活动。同时在学习贯彻好的基础上，我们抓好了委员队伍和干部队伍建设。

主持人：围绕中心,服务大局,是社会主义协商民主的独特优势。一年来,省政协聚焦中心任务开展协商,让这一优势在人民政协这个平台上得以生动展现。一年来,省政协始终把促进经济社会发展作为政协履职的第一要务,努力做到对经济社会发展重大决策部署积极响应、主动跟进、助推落实。同时，省政协坚持以人民为中心的发展思想,把履职为民贯穿于政协工作的各方面，全体会议协商、专题协商、月度协商等会议分别聚焦中心任务开展。下面，我们请张处长给我们介绍一下，2017年开展的各类协商会议都聚焦了哪些问题？

张战辉：2017年我们主要是认真落实年初制订的协商计划。先后组织召开了一次全体会，就是省政协十一届五次全体会议，五次常委会议，十次月度协商座谈会，十七次主席会议，主要是聚焦省委省政府中心工作，和党委关注、政府关心、人民群众关注的民生问题，开展协商议政。在全体会议上，我们主要围绕“十三五”规划实施，和“一府两院”的工作报告，通过小组讨论、联组讨论、大会发言等进行了充分的协商，委员们也积极地建言献策，形成了90多篇大会发言，1000多条意见建议，并对《政府工作报告》提出了15处修改意见。可以说，为2017年省委省政府工作的顺利推进和圆满完成，贡献了政协的智慧和力量。

第二，我们认真召开了一些专题性议政性常委会议，主要是围绕“推进我省农业供给侧结构性改革”，和“坚定文化自信、做大做强陕西文化产业”进行了专题协商。形成了调研和视察报告19篇、大会发言材料67篇，提出了30多条意见建议，为省委省政府的决策提供了参考。去年我们最出彩的地方就在精心组织了10次月度协商座谈会。这10次月度协商座谈会都是围绕着民生关注的热点、难点问题，比如西安的综合交通问题，推进医养结合、发展养老服务问题，以及治污减霾问题开展了月度协商，共有100多位政协委员和一些专家学者走进政协，与政府各部门多位领导同志面对面地进行了协商。其中，我们月度协商座谈会的成果——《做好进城务工人员随迁子女就学工作协商报告的建议》，得到了省委省政府的采纳。月度协商（座谈会）可以说是我们政协协商工作的一个品牌，在人民群众中受到了广泛的好评。

主持人：作为人民政协履行职能的一项经常性、基础性工作,调查研究是提高议政建言水平的基本途径。一年来,省政协瞄准经济社会重大问题和全面建成小康社会重点难点问题，集中发力,持续贡献“政协智慧”。2017年省政协开展了哪些调研工作？其中有哪些重点调研活动，取得了哪些成就呢？请张处长再给我们梳理梳理。

张战辉：我首先给大家汇报一组数字：在2017年，我们全年共形成视察、考察、调研等报告43份，圆满完成了我们年初的调研计划。而在这43份报告中，省委省政府省政协领导先后在25份报告上，做出了36次重要批示，这也是创下了历史新高。在这些报告里面，省委省政府给省政协安排了4个重点调研题目，交办我们省政协进行重点调研，为省委省政府在决策中提供一些参考。一个是精准扶贫，二是发展壮大县域经济，三是推进新型城镇化建设，四是市场秩序整顿。

这几个题目，省政协主席韩勇高度重视，由我们分管副主席带队调研，形成的报告省委省政府的领导都做出了批示，而且要求（相关）部门抓好落实。特别要提到的是，由省政协主席韩勇带队，各位副主席深入到各地市包抓的贫困县区，开展的“精准扶贫中存在的问题和建议”的调研，形成报告，送到省委以后，收到了当时省委主要领导多次批示，要求（相关）部门作为重点问题，逐一进行研究，并作出制度或者是措施上的一些调整安排。可以说，为我省2017年脱贫攻坚汇聚了一些正能量，也是奉献了政协的智慧。”

主持人：我们注意到，2017年省政协共安排开展民主监督性视察和调研5次。那您给我们说说，为什么会有这样的安排呢？

张战辉：2017年三月份，中共中央下发了《关于进一步加强人民政协民主监督工作的意见》。这为我们新时代做好民主监督工作指明了方向。对此，省政协高度重视，主席会研究，在2017年工作中，要突出民主监督的工作方向，加大这方面的工作力度。为此，我们在调研安排中，就增加了5次民主监督性的视察课题，能够进一步把中央的实施意见在省政协机关落到实处，真正能够为政府工作提出一些监督性的意见，推动我们的工作作风、工作成效还有工作业绩迈上一个新的台阶。

主持人：六盘山片区是我国集中连片特困地区中面积最大,人口最多、难度最大的地区,是脱贫攻坚任务中难点中的难点。两年前,陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区和青海省，四省区政协创建了六盘山片区政协精准扶贫联席机制,共同就六盘山片区贫困人口脱贫献计出力。过去五年来，省政协在脱贫攻坚方面做了哪些具体的工作，下面我们请刘主任给我们介绍一下。

刘昌军：好，打赢脱贫攻坚战，应该说是我们当前的头等任务。2016年全国两会之后，韩勇主席就带队到佛坪县调研。佛坪是省政协对口帮扶的贫困县，今年也是脱贫攻坚代表陕西第一梯队、率先整县脱贫的县。应该说，实现这一目标，省政协付出了二十多年的努力，因为我们连线六届政协对口扶贫的都是佛坪县。佛坪从一个只有三万多人的贫困县，能够走到今天，达到基本脱贫的目标，我们感到非常欣慰。

刘昌军：2016年全国两会之后，韩主席到了佛坪深入调研，这是他到陕西工作之后，深入基层调研的第一站。后面，韩主席又把佛坪确定为自己的扶贫联系点，也经常听取我们的工作汇报，让我们感到非常鼓舞。这五年，我们帮助佛坪建了一个幼儿园，帮助对口扶贫的村建了个农贸市场，更重要的是通过委员多年的努力，实现了佛坪通高铁的梦想，我觉得应该说硕果累累。

刘昌军：围绕着六盘山片区健康扶贫工作，省政协也组织了深入的调研，合力破解脱贫攻坚中的难题，在很多政策的制订上，省政府吸纳了省政协委员许多好的意见建议，可以说调研成果得到了转化，人民政协的力量得到了彰显。我作为扶贫团团长，我觉得任重道远，我要继续努力，为了全省能够在脱贫攻坚中打赢这一战，我们都要积蓄力量，我们应该把委员的力量凝聚在一起，和我们共同贡献智慧。

主持人：提案的质量决定了提案的价值，反映委员履职水平，体现政协整体的形象。提案办理决定提案能否“落地”,更能激励委员的主观能动性。多年来,省政协已经形成一套卓有成效的提案工作办法,并逐步通过制度来完善和规范。注重提案的“高”质量和提案办理的“成效”已成为共识。请高主任给我们介绍一下，提案工作的流程是怎样的，如何凸显提案的高质量和成效？

高小青：我们主要是通过“提、立、办、督”促进提案工作提质增效。首先，高质量的提案是开展提案办理协商的基础，我们通过提出年度提案重点选题，引导委员围绕中心，选好角度，增强提案的针对性和可行性；通过邀请党政部门通报工作，开展视察和专题调研，深化委员对全局和重点工作的把握，通过召开党派团体提案工作座谈会，促进委员提案和集体提案案质量有效提升。二是严格执行立案审查标准和程序，确保立案提案反映情况真实，分析问题准确，意见建议可行。三是开展“评优奖先”。我们每年都会评选出一些优秀提案，在全会上进行表彰，通过这种方式，来推动提案者争创精品提案。四是加强督办检查。在提案督办这方面，我们通过分层次多形式来督办。加强整体督办，通过完善网上办理系统，对提案办理实施全程监控；加强重点提案督办，我们每年都会遴选一批重点提案，分别由省委、省政府、省政协领导领衔督办；通过主席会议对重点提案开展集体检查评议；我们还选择一批办理难度大的提案，以《重要提案摘报》的形式，直送省级分管领导，促进提案办理。同时，我们还邀请提案者、党政督查部门和新闻单位对部门提案办理工作进行检查评议。我们还通过在省政协机关报《各界导报》开辟《提案追踪》《提案回音壁》等专栏，报道提案办理协商和落实情况，回应社会关切。

主持人：好的。非常感谢高主任、刘主任和张处长接受我们今天的访谈。谢谢三位！

主持人：五年来，省政协关注的视角遍及全省发展的各个方面，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，在履职为民的道路上留下了坚实的足迹。展望新征程，政协人将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，进一步发挥好政协履职为民、建言献策的职责，为全面贯彻落实“五个扎实”要求、实现陕西追赶超越目标建睿智之言、献务实之策。

编辑： 高政超