帽檐上雪水结成冰凌 西安交警执勤照片刷爆朋友圈

刷爆西安人朋友圈的这位交警是他！
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶）昨天（1月26日），很多人的朋友圈都被这样一张照片刷了屏，照片中的交警戴着口罩，帽檐上融化的雪水已经结成了冰凌，他是谁？照片背后又有怎样的故事，我们往下看。
照片里的人叫李天成，是西安交警碑林大队安监中队的一名辅警。昨天清晨五点，他跟同事们早早就守在各自的岗位上，好让大家的出行没有障碍。而这张照片，是路过的民警无意抓拍的，发布在朋友圈后，引起了大家的热烈转发。
交警李天成：“我从五点来，执勤到九点，当时没有留意到帽檐上的冰凌，因为一直在疏导交通所以顾不上。后来路过的同事发现，帮我拍下了这张照片。”
这张在朋友圈刷屏的照片，也是西安交警的真实写照。昨天早高峰，西安交警共出动警力1106人次，警车273辆次，在全市重点十字路段加大交通疏导力度。就拿李天成执勤的振兴路北口来说，民警轮番执勤，要确保这个路段一直有人坚守。
交警李天成：“当时看到这张照片，我觉得当网红真容易。但是背后却有故事，在很多人还在被窝的时候，我们就站在执勤岗位上疏导交通，清除积雪，处理事故，就是让大家的出行更加安全，更加通畅。”
其实，不只是民警在忙碌，从下雪的当晚开始，很多单位就已经划出清扫范围，市政、环卫融雪铲雪，公交地铁加开车次等，整个西安城都在用行动来迎接这个冬天第二场雪的考验。
编辑： 高政超
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