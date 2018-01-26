浴室玻璃自爆一家三口被划伤 店家:钢化玻璃有自爆率

淋浴房玻璃自爆一家三口被划受伤。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 折华戈）前两天，裴女士在家给孩子洗澡，澡没洗成，一家三口却受了伤。
裴女士：“我当时给小孩洗澡的时候，正准备关门，发现门底下的吸盘没有吸住，上面挂着呢，然后叫我老公过来扶一下。”
可没想到的是，裴女士丈夫的手刚放到淋浴房的钢化玻璃门上，紧接着就听见了“砰”的一声。
裴女士：“我老公刚扶上，不到五秒，玻璃就从中间爆了，全部砸在了我的背上，我下意识往前伸了一下，把小孩护住了。”
裴女士的后背，腿上和手部都被玻璃划伤，她丈夫的手臂上也有明显的伤口，由于裴女士护住了孩子，孩子只有腿上有轻微的划伤。
裴女士：“抱出来小孩都吓傻了，眼睛都直了，第二天问她还洗澡不，她说不洗澡了。”
记者了解到，裴女士是2017年8月份在西安北三环一家名叫朗斯顿淋浴房的门店购买的淋浴房，目前还在保质期内，当裴女士给店家反映了情况后，店家的回复让她更加得气愤。
店家：“所有钢化玻璃都有自爆率，处理结果是给你重新换玻璃。”
裴女士：“人受伤了怎么办。”
店家：“那你说咋办，人受伤了我们也没办法，我第一次见这个玻璃碎我也挺害怕的，但是时间一长我觉得这没啥，我们是专门做淋浴房的，一年得遇到几种这情况，钢化玻璃不会伤人，最多是皮外伤。”
随后，记者就此事也咨询了律师。
律师：“商家以自爆的理由拒绝赔偿显然不符合我国消法等相关法律规定，如果经鉴定，此次自爆事件确实是产品本身造成的，商家应当承担全部的赔偿责任。”
编辑： 高政超
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