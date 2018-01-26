假酒假奶假衣物装18车 三十多吨假货被集中销毁

假酒、假奶、假衣物，16类假货装18车。
三十多吨假货被集中销毁。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）今天（1月26日），记者来到了一个假货销毁的现场。现场酒水饮料、日化用品一应俱全，经过工商有关部门的查处，三十多吨假货被集中销毁。
工商局工作人员：“我们查这些酒是因为包装和商标侵权，然后化验之后也达不到饮用的标准。”
小到手机配件，大到酒水饮料汽车配件，这些都是假货，它们都是去年西安市工商部门在市场整顿中查获的假冒伪劣商品，一共有十六类假货，装了十八辆车，今天他们都将进行集中销毁。这十八车，共计约36吨货物都将被送往咸阳礼泉的垃圾环保处理公司进行无公害处理。
垃圾环保处理公司工作人员：“用这个大型的爪子把货物抓到炉子里进行销毁。”
在现场工作人员将大批假货倾倒入集中焚烧区，可以看到这其中有知名乳品以及多种假冒瓶装酒，不光如此，还有劣质名牌衣物、鞋子等等商品，而这些商品光集中焚烧销毁就需要将近两天时间。
垃圾环保处理公司工作人员：“这个是1000多度的温度，基本上是99%的燃烧，大概需要两天吧。”
记者也了解到，此前，宝鸡、延安、铜川等九个市区都已经开展了集中销毁活动，全省工商和市场监管部门总计销毁近年来依法没收的无使用价值假冒伪劣商品十万余件，涉及建材、电器等70余种，货值615.9万元，这也是全省销毁活动的第十场。
工商局工作人员：“去年一年我们开展了为期八个月的市场整顿，全市共查处违法案件2727件，发现各类问题和假冒商品7万余件，有效打击了各类经济犯罪。”
编辑： 高政超
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