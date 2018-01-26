年货保卫战|加工肉制品大筛查 酱猪肉亚硝酸盐超标

年货市场加工肉制品大筛查，酱猪肉亚硝酸盐超标。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 岳海云 徐娇）说到亚硝酸盐，大家多少对它有些担心，因为过多摄入可能带来中毒和致癌的风险。但在生活中，亚硝酸盐又无处不在，尤其是在加工肉类中，亚硝酸盐被允许作为发色剂限量使用。今天的“年货保卫战”，记者就调查一下，看看哪些加工肉类亚硝酸盐超标。
记者：“年货熟食都买些啥？”
西安市民：“那个腊肉么。”
西安市民：“我还是比较喜欢熏肉熏肠，腊肠也买呢。”
看来，加工肉类是大多数人年货清单上必不可少的选择，那么，我们就针对这部分熟食随机取样，给大伙把把关。
前几天，记者在市场随机选购了六种不同的腊肠、腊肉以及腊牛肉制品。随后，将它们研磨成了粉末状装进了实验盒里，颜色状态都有差异。经过48小时的等待，现在答案已经出来了。在感官检测区，记者注意到这些检测溶液颜色深浅不一，那么究竟谁合格谁不合格呢？
检测人员：“6个样本都检出了亚硝酸盐残留，其中一个超标。”
记者看到，超标的这个样本就是记者在欣桥市场买的酱猪肉。这瓶酱猪肉的检测溶液，颜色红得超出了比色标准，那它的亚硝酸盐残留量到底是多少呢？
检测人员：“通过颜色比较，它已经超过我们的颜色序列，通常肉制品里面亚硝酸盐残留要求小于等于30毫克每千克，这个样品已经达到了46毫克每千克，属于超标。”
在肉制品加工过程中，亚硝酸盐作为发色剂、防腐剂被广泛使用，但用量必须在国家标准的允许范围内，否则会对人体带来伤害，而长期食用亚硝酸盐残留超标的食品，会诱发癌症。所以，为了健康，加工肉类大伙还是要尽量少吃，在过年的餐桌上，大家最好把加工肉类当点缀，它可不是健康餐桌的主角儿。
编辑： 高政超
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