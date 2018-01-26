车道也能共享？ 西安首条可变车道今日落地投用

原车道示意图。

可变车道示意图。

可变车道示意图。

西部网讯（记者 刘望）这两天，途经西安长乐东路的驾驶员发现，同一条车道6—10时只能左转，10时以后只能直行，还有这种操作？难道是新开发的“共享车道”？原来，这是一条可变车道，之前在兰州、广州等地投入使用，今日正式在西安落地。

长乐东路连接东三环和福银高速，是西安城东重要的交通要道，加上附近坐落着知名医院，每天早上由西向东方向都呈现着“早上左转车多，下午直行车多”的潮汐景象。对于只有四条车道的长乐东路来说，如何施划路面导向箭头，平衡不同行驶方向的车辆的矛盾，成为考验交警的难题。

近期，西安交警借鉴兰州的可变车道经验，将以往的全天“左转—左转—直行—直行或右转”车道改变为“左转—可变车道—直行—直行或右转”的模式。早上6—10时，可变车道可以左转，10时以后可变车道可以直行。

相对于传统的铝制标志，长乐路龙门架上内侧第二个车道标志是一块LED板，早上左转车辆多的时候，显示的是左转箭头，其他时段显示的是直行箭头。据了解，这也是西安市正式投用的第一条可变车道。

记者驾车从长乐东路由西向东行驶时，刚过堡子村十字就可以看到长乐路上方架起的一组门架式的车道标志，引导驾驶员根据行驶方向提早选择车道。经交警部门监测发现，在该龙门架建成后，原来长乐路，新医路十字西进口的车辆排队明显缩短。

“可变车道就是通过让交通标志动起来的措施，达到按需提供路口空间，通过提高路口空间利用率的方式，提升道路通行能力。”西安市交警支队秩序处工程队队长张延说，“还要提醒广大驾驶员朋友，在经过长乐路新医路路口时，要注意指示标识的变化，按照标识正常行驶即可提高通行效率。”

编辑： 高政超