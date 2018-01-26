旅游大巴雨雪天受困 交警两次转运27名乘客平安回家

旅游大巴雨雪天受困高速，交警两次暖心转运让27名乘客平安回家。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）昨天（1月25日）下午一辆旅游大巴车于返程途中，在铜川因故障无法行驶，车上27名乘客困在高速路上。事发后铜川高速交警紧急救援，经过两次暖心转运，最终让乘客平安抵达目的地。

1月25日下午6点多，铜川市高交大队三中队民警在进行路面巡查工作时接到报警电话，称在刚过宜君收费站一公里处，有一辆延安发往西安的旅游大巴车发生故障无法继续行驶，民警随即迅速赶往现场。

铜川市高交大队三中队民警陈毅然：“这辆大巴车它是因为油路故障，无法继续行驶，停于道路右侧应急车道，而且它还占用一定的行车道，27名乘客及驾驶员受困于高速公路上。宜君地区天气较为寒冷，加之当时天色已晚，路面结冰，情况较为危险。”

由于气温越发寒冷，民警一方面协助司机现场维修车辆，另一方面利用巡查车辆率先将受困的老人及小孩送到中队营房，并利用应急备勤车辆和过路车辆对剩余人员进行转运，经过1个小时的救援全部乘客安全转移至中队营房。

铜川市高交大队三中队中队长蔡清斌：“听到他们喊着又冷又饿，我们随机拿出平时自备的方便面和麻花等一些食品，现场冲泡让他们予以充饥。同时我们积极和车主协调，短时间内协调了四辆七座商务车和一辆出租车，准备对他们进行转运。”

晚上8点10分左右，27名乘客登上转运车辆开始返程，当晚10点40分全部乘客已经平安抵达西安。截止记者发稿时，旅游大巴故障也已经排除，顺利抵达西安。

编辑： 高政超