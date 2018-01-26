杨霜林：履职十年职责未改 为陕西文化旅游发展持续建言

省政协委员杨霜林：履职十年职责未改 为陕西文化旅游发展持续建言。

西部网讯（记者 李媛 赵昊）十年前，杨霜林第一次当选陕西省政协委员。十年后，杨霜林依然为建言献策不遗余力。“同样的会议室，同样的下雪天，同样红色的出席证，我觉得这种情节很让人感触。”今天（1月26日）上午，在分组讨论间隙，杨霜林在接受西部网、陕西头条记者采访时说，十年间，大会也办复了他的不少提案；十年间，这座城市因为政协委员的建言发生了很大的变化；十年间，他已经从中年人变成了老年人。

城市变化巨大 履职职责不曾改变

杨霜林坦言，在履职的这十年里，他看到了政协委员的素质不断提高，省政府对提案也越来越重视，越来越关心民意。不管这十年的变化如何大，作为一名政协委员，他觉得职责没有变。“我一直都觉得要珍惜每一次做政协委员的机会，真正通过自己的努力，为陕西的发展建言献策。”

直到今天，杨霜林还记得他作为省政协委员提交的第一份提案——《全面改造西安市城区城市雕塑 树立大都市文化理念》。“我前后递交的多份提案都得到了有效的落实，也带来了身边的一些变化。”杨霜林说，当时是第一次做提案，在对世界各地的雕塑进行调研后发现，陕西本土的雕塑比较乡土，缺乏历史和文化积淀。

后来因为这个提案，南门外和南二环的几处雕塑被拆除了，西安市也新增了多处雕塑，让西安整个城市都充满厚重的文化气息。“这对我后来的工作是一个很大的激励，说明政府重视我们委员的提案，政协委员的作用也得到了发挥。”杨霜林坦言。

全域旅游避免同质化 要抓住特色尊重历史

今年上会，杨霜林关注的问题依然离不开文化。“陕西是文化大省、旅游大省，但不是旅游强省。核心问题是思想观念不够解放，务实创新力度不够。和全国的其他省份相比，我们的文化优势是独一无二的。除此之外，还具有红色文化优势。我们完全可以从这方面下功夫。坚定文化自信，讲好陕西故事。因此，文化产业发展，包括全域旅游发展及丝绸之路沿线文化的发展，都应该立足于陕西的传统。”

“以文安驿古镇来说，我们一期建成了327孔窑洞，360个床位，截至目前，天天爆满。国内知名综艺也在这里拍摄，就是因为有自己的特色。陕西在发展全域旅游过程中，一定要避免同质化。袁家村、马嵬驿这类关中民俗村落，如果数量少而精，那游客量一定很多。但如果有一百个，都是一样的青砖蓝瓦，吃一样饭，卖一样的特产，买一样的旅游纪念品，我为什么还要再开车逛别的地方？这样下去，对游客的吸引会越来越少。这就是同质化建设带来的弊端。所以，一定要抓住自己的特色。”

在杨霜林看来，特色不是策划和设计出来的，而是原原本本从当地的风俗历史、传统文化中生长出来的，所以一定要尊重历史，尊重文化。

编辑： 谢卓