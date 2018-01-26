我们离家庭医生还有多远？ 政协委员集体提案支招

在委员南翔宇看来，家庭医生签约服务和社区工作密切联系。

西部网讯（记者 李媛）今天（1月26日）上午，在农工党陕西省委会的小组讨论现场，委员们纷纷发言，并围绕家庭医生等9个提案展开热烈讨论。记者了解到，在今年的省两会上，农工党陕西省委会以集体的名义向大会递交家庭医生提案，从多个方面建议省政府加大对家庭医生签约的保障力度，鼓励居民积极选择签约家庭医生。

居民看病去医院观念根深蒂固 个别服务项目未纳入医保

从2016年起，陕西省出台了《陕西省关于推进家庭医生签约服务的实施意见》，提出到2017年底，继续扩大家庭医生签约服务覆盖范围，签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上。根据西安市的统计数据显示，西安累计有296万人享受到家庭医生签约服务，签约率33.91%，其中，重点人群家庭医生签约率达50.62%。

“虽然家庭医生的口号叫了好几年了，但目前在我省家庭医生签约服务工作做得还不够好。”省政协委员刘勤州告诉西部网、陕西头条记者，在她看来，基层医疗机构基础薄弱、配套政策不够完善，宣传力度不够都是问题的关键。

在调研时，刘勤洲和其他委员发现，家庭医生开展的健康管理、健康教育等公共卫生服务项目没有纳入医保范畴，有些服务项目尚无收费标准，医生的劳务价值得不到应有的体现。目前居民对相关的政策尚不了解，还停留在有病去医院的传统就医观念上，所以当家庭医生与他们签约时，表现出不理解、不信任、不接受。

建家庭医生签约服务专项资金保障机制 鼓励市民首选

在委员南翔宇看来，家庭医生签约服务和社区工作密切联系，服务对象中的老年人、慢性病人、残疾人、孕产妇和儿童、精神病人等重点人群往往也是其他部门的服务对象，建立部门协作机制，整合行政资源。同时，要建立家庭医生签约服务专项资金保障机制，根据签约数量和服务质量，给予适当补助。

“现在是信息化时代，我们应该建立全省范围内的信息工作平台，整合医疗资源，让资源得到最大化的利用。”南翔宇说，两会召开之前，农工党陕西省委专门召开了提案工作会议，就家庭医生的提案召集了5位医疗专家，他们都提了很好的建议，其中就有建立家庭医生签约服务工作信息平台，有机整合基本医疗和基本公共卫生服务信息，加快区域医疗卫生信息数据中心建设，实现基层医疗机构之间、基层医疗机构与公立医院间的信息交换共享。

政府主管部门制定包括家庭医生招聘、培养、考核、管理、使用等内容的具体规划，出台家庭医生队伍建设的倾斜政策，为家庭医生的招聘开通绿色通道，鼓励和吸引广大医务人员加入家庭医生的团队，充实家庭医生力量。同时，建立家庭医生绩效工资补偿制度，对签约居民实行配套优惠政策。如对签约居民减免部分诊疗费用，免费体检，享受公共卫生增值服务等优惠政策，吸引群众积极参与签约。

除此之外，还要完善社区首诊、双向转诊制度。“有些大病需要住院，在通过家庭医生初诊后，要优先安排住院，或者有绿色通道。” 刘勤洲建议，要通过优先就诊、预约医院专家、优先安排住院等政策，吸引签约居民首诊在社区，建立完善的工作机制和转诊流程，实现信息共享。

编辑： 谢卓