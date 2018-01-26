陕西第十四届精神文明“五个一工程奖”揭晓 陕投集团研究员作品入选

张锋
西部网讯(记者 熊惠玲) 近日，陕西省第十四届精神文明建设“五个一工程奖”揭晓。陕西投资集团有限公司党委委员、副总经理张锋研究员所著的《国家战略——建设“一带一路”》，在近百部入围作品中脱颖而出，获得陕西省第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。
据了解，《国家战略——建设“一带一路”》是一部紧扣时代脉搏，放眼未来发展趋势，探索和推进 “一带一路”建设的理论巨着。该书是本次图书类获奖的5部作品之一、社科类唯一代表作，也是作者继《实现中国梦——改革再添新动力》获第十三届精神文明建设“五个一工程”奖后，又一次获得该殊荣。
《国家战略——建设“一带一路”》一书内容系统全面，题材阔远宏大，约35.9万字，分八个章节。
全书以宏大的视野、纵深的思维空间，融汇理论与实践，充分剖析了“一带一路”倡议的主要内容，解读了如何推进国家战略，从不同视角指出战略在推进过程中需谨防的“五大陷阱”，客观分析了“一带一路”背景下的合作发展机遇和可能出现的挑战，对如何抓住机遇、应对挑战、跨越陷阱，给出沿线国家和陕西诸多建议，并对国家战略的推进给予了展望。
中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、商务部前副部长魏建国为该书作序，高度评价该书对“一带一路”的研究具有鲜明的学术前沿性、理论创新性和实践针对性，认为该书是目前国内“一带一路”研究领域的一部力作。着名经济学家何炼成教授欣然为此书作序，评价该书从不同维度精雕细刻，阐释了“一带一路”对中国乃至世界意义。
陕西省社会科学院院长、党组书记任宗哲认为该书提出的未来陕西重点做好“五个五”的全新而又系统的提法，无疑对于推动陕西在新一轮发展中实现追赶超越，具有较强的理论和实践指导意义。西北大学公共管理学院教授、博士生导师梁仲明看完书稿后评道，该书“用历史对话现实，用中国关照世界，体系严密，结构合理，观点新颖,精彩纷呈”。
编辑： 谢卓
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23