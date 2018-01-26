陕西第十四届精神文明“五个一工程奖”揭晓 陕投集团研究员作品入选

张锋

西部网讯(记者 熊惠玲) 近日，陕西省第十四届精神文明建设“五个一工程奖”揭晓。陕西投资集团有限公司党委委员、副总经理张锋研究员所著的《国家战略——建设“一带一路”》，在近百部入围作品中脱颖而出，获得陕西省第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

据了解，《国家战略——建设“一带一路”》是一部紧扣时代脉搏，放眼未来发展趋势，探索和推进 “一带一路”建设的理论巨着。该书是本次图书类获奖的5部作品之一、社科类唯一代表作，也是作者继《实现中国梦——改革再添新动力》获第十三届精神文明建设“五个一工程”奖后，又一次获得该殊荣。

《国家战略——建设“一带一路”》一书内容系统全面，题材阔远宏大，约35.9万字，分八个章节。

全书以宏大的视野、纵深的思维空间，融汇理论与实践，充分剖析了“一带一路”倡议的主要内容，解读了如何推进国家战略，从不同视角指出战略在推进过程中需谨防的“五大陷阱”，客观分析了“一带一路”背景下的合作发展机遇和可能出现的挑战，对如何抓住机遇、应对挑战、跨越陷阱，给出沿线国家和陕西诸多建议，并对国家战略的推进给予了展望。

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、商务部前副部长魏建国为该书作序，高度评价该书对“一带一路”的研究具有鲜明的学术前沿性、理论创新性和实践针对性，认为该书是目前国内“一带一路”研究领域的一部力作。着名经济学家何炼成教授欣然为此书作序，评价该书从不同维度精雕细刻，阐释了“一带一路”对中国乃至世界意义。

陕西省社会科学院院长、党组书记任宗哲认为该书提出的未来陕西重点做好“五个五”的全新而又系统的提法，无疑对于推动陕西在新一轮发展中实现追赶超越，具有较强的理论和实践指导意义。西北大学公共管理学院教授、博士生导师梁仲明看完书稿后评道，该书“用历史对话现实，用中国关照世界，体系严密，结构合理，观点新颖,精彩纷呈”。

编辑： 谢卓