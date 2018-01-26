年龄最小政协委员是个“90后” 为遗产保护建言献策

作为陕西省政协第十二届年龄最小的委员，周宏学感觉责任重大。
西部网讯（记者 李媛 赵昊）“当我得到我当选陕西省政协委员的消息时非常振奋，第一次做省政协委员，荣幸的同时也感到责任重大。”今天（1月26日），在陕西省政协十二届一次会议特邀界别分组讨论现场，出生于1990年的省政协委员、澳门励俊创建有限公司执行董事周宏学在发言时说到。作为今年两会会场上年龄最小的政协委员，他也带来了自己的提案。
在履职之前，周宏学曾到秦始皇兵马俑博物馆实地调研，了解兵马俑的保护现状。“我今年的提案以世界遗产保护为主，根据之前的经验和调研情况得知，目前的兵马俑开发速度已经放缓，主要考虑到文物的保护情况。”周宏学说，目前的技术无法对出土的文物进行完整的保护，包括空气污染和酸雨都能对文物产生很大的影响。在与东南亚的交流中了解到，这些国家在文物保护方面也存在同样的问题。
“我在写提案之前，查阅了相关文献资料，也咨询了文物保护方面的世界专家，提出针对性的建议，希望能够在世界遗产保护方面有所贡献。”周宏学告诉西部网、陕西头条记者。
周宏学在担任陕西省政协委员之前曾是广东省佛山市的政协委员，曾经的经历也为这次履职建言积累了经验。周宏学的公司主要从事旅游工作，在“一带一路”沿线国家有投资项目。“我也在全国做了很多慈善项目，同时也是澳门的青联委员会委员。”周宏学说，他曾参与过陕西的旅游和扶贫工作，对陕西有一定的了解和认识。
目前，陕澳两地的往来只能是转机或转大巴，不能直飞。周宏学还提了个建议，陕西澳门之间能够建成直飞的航空枢纽，让陕西和澳门两地的市民交往更加便利。
“能做省政协委员是对我曾经工作的肯定，也是激励。我要不断的学习和钻研，承担起政协委员的职责，努力为陕西经济社会的发展建言献策，做出贡献。”周宏学表示。
编辑： 谢卓
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