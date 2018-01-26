西安市工商局开展假冒伪劣商品集中销毁活动，集中销毁18车假冒伪劣商品。

西部网讯（记者 沈晓芳 实习生 李佳霖 马晴茹）假西凤酒、假消毒液、问题照明灯泡、劣质手机配件……相信不少人在日常生活中都有过买到假冒伪劣产品的经历。今天（1月26日）上午，西安市工商局开展假冒伪劣商品集中销毁活动，集中销毁18车假冒伪劣商品，其中，不乏西凤酒、五粮液、84消毒液等知名品牌。

西部网记者在现场了解到，本次活动共计销毁16类有毒有害及无实际使用价值的假冒伪劣商品，其中包含酒类1380箱，洗涤用品421箱，食品饮料275箱，汽车配件1765个，手机配件86件。

2017年以来，西安市工商局与市质监局、市食药监局联合下发全市打假方案，构建生产流通全覆盖、部门间无缝对接的打假治劣新局面。

在强化流通领域商品质量监管方面，西安市工商局以建筑、装饰材料、型材产品、电气设备等为重点，组织开展质量抽检工作13次，抽检商品882批次；针对“一查就藏一走就露”、“会议营销”等监管难题，市工商局先后在康复路等60多个市场推行“场长制”、“品牌监督部”等制度，形成全方位管控体系；对官厅新村无照经营“重灾区”，联合公安、行业商会进行整治规范。

2017年至今，西安市工商和市场监管系统共检查各类市场8848个次，经营户22万8603户次，出动执法人员6万4161人次，共查办违法案件2727 件，查获问题商品76395件。

下一步，工商部门还将继续发挥执法打假的重要作用，进一步打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为，维护消费者的合法权益。