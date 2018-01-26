秦知道丨构建现代化经济体系 陕西有何“制胜法宝”？

1小时航程可以覆盖我国中西部主要城市，2小时航程可覆盖我国70%领土和85%的经济资源，3小时航程能覆盖我国所有省会和重要旅游城市……2017，西安咸阳国际机场成功跃升为旅客吞吐量位列全国第七的国际性航空枢纽。

也正因如此，在交通枢纽建设取得初步成效的基础上，培育枢纽经济、门户经济、流动经济也相继被写入了陕西省委十三届二次全会文件和2018年的陕西政府工作报告中，成为构建富有陕西特色的现代化经济体系的三大骨架。

从米字型高铁到国际航空枢纽 看陕西如何构建起枢纽经济

陕西，不仅是中国的几何中心和大地原点之所在，当你站在中国版图面前，还会发现陕西与其相邻的8个省份之间早已构成了四通八达的交通脉络。

如今，被外国人誉为“新四大发明”之一的中国高铁已经基本完成了“四纵四横”的建设蓝图，正朝向“八纵八横”这一更加壮阔的目标驶去。而展开中国高铁路网图，在中国的几何中心，以亚洲最大高铁站——西安北站为中心的米字型高铁网络已初具雏形。

另一方面，随着“打造中国孟菲斯”口号的提出，海航、京东、阿里巴巴、中通、圆通、顺丰等知名大企业看重陕西得天独厚的区位优势，在过去一年将其物流核心业务密集布局陕西。无数条“空中骆驼航线”正在以陕西为起点，面向“一带一路”沿线国家辐射而去。

“要想富，先修路。”

交通的发展，说到底还是要去服务于地区经济的建设，因为只有成为交通的枢纽，我们才能够利用枢纽的地位，进而对陕西的经济产生积极的影响。

发展枢纽经济，恰恰应当依托的是高效快速的交通工具和大型综合性的枢纽，不再是拘泥于狭小空间的临空经济和临港经济，应依赖以高铁经济、航空经济等一种交通方式为龙头，实现多种交通方式融合配套的经济体系。

在这样一种实现多种交通方式融合配套的枢纽经济体系中，中转、集疏和分拨功能也就发挥着十分重要的作用，一个地区的资源要素与全球供应链的连接效率，往往决定着这个地区枢纽经济的效率和竞争力。

而枢纽经济的推进，通常也是以综合交通枢纽建设为基础，在物流业方面率先发力，同时达到实现先进制造业和现代服务业的凝聚，最终完成地区经济的转型升级和竞争力的大幅提升。

在米字型高铁网以及国际航空枢纽建设初具雏形之后，我们还要引入相关的产业和服务并加以顺畅衔接，正是这个道理。

枢纽经济的形成，不仅将助推陕西的追赶超越，更是陕西建设现代化经济体系的战略举措基础之所在，也是陕西推进质量变革、效率变革、动力变革的重要支撑。

向西开放 看陕西怎样承担起门户重任

2017年，云集了30个国家元首和政府首脑的首届“一带一路”峰会在北京成功召开，“一带一路”峰会的会徽底图，正是西安大雁塔，第二届“一带一路”峰会也已确定于2019年在西安召开。

作为古丝绸之路的起点，陕西在国家提出的“一带一路”倡议上拥有无可比拟的优势，根据不完全统计显示，陕西目前至少已经与“一带一路”沿途25个国家的29座城市直接连结。

随着新丝绸之路经济带的建设，处在国家内陆腹地的陕西迎来了千载难逢的新一轮开放良机，打造我国内陆型改革开放新高地，陕西正当其时。

所谓门户，意味着这是一个国家对外开放同全世界交流往来的重要窗口和通道。通过门户，我们可以建立起一个便捷高效的快速通道，促进地区乃至整个国家与全球经济的有效融合。

“使者相望于道，商旅不绝于途。”

2100多年前，一条从长安通往欧亚大陆的古老丝绸之路，诉说着各国人民跨越关山阻隔，友好往来、交流互鉴的动人故事。

如今，“一带一路”倡议鼓励我们向西开放，让我们看到了一条充满着合作与机遇的新丝绸之路经济带，这将带动西部开发以及内陆国家和地区的开放，在国际社会推行全球化的包容性发展理念。

这条以今天的西安为起点向西绵延而去直至西欧的亚欧陆上经济大通道，也将肩负起我国新时代多元化的对外交流开放和中西部地区继续崛起的重要历史使命。

作为内陆改革开放新高地和“一带一路”建设的核心区，陕西在向西开放的这条经济大通道上，门户地位将无可撼动。

2017年“长安号”中欧货运班列开到了华沙、汉堡等欧洲城市，不仅实现了往返常态运行，并向东经过青岛港、天津港等无缝对接全球海运航线通达五洲，陕西全方位融入世界经济大格局。

目前，陕西已和190多个国家和地区建立了经贸联系，世界500强企业有112家在陕落户，西安机场获批72小时过境免签，“西安港”作为国家一类临时口岸，所有沿海港口都在这里汇聚通往中亚和欧洲，西安新筑站已成为丝绸之路经济带最大的物流集散中心……

陕西提出发展门户经济，就是要坚持引进来和走出去并重，加快“国际运输走廊”和陕西自贸试验区建设，着力打造交通商贸物流、国际产能合作、科技教育、国际文化旅游、丝绸之路金融“五大中心”，不断增强向西开放、向东集散、辐射全国的能力。

从“西北地区的龙头”到“向西开放的门户”，陕西作为我国“东联西出”和“连接丝路，贯通欧亚”的新门户，将在供应链金融、数字物流、特别是贸易便利性、营商环境和航权开放等方面迈向一个前所未有的新高度。

培育流动经济 看陕西怎样盘活资源带动经济增长

衡量一个地区的经济活跃程度，其中一项重要的因素就是资金、人才、商品、技术等各项经济要素的流动情况。

发展流动经济，其实质就是依靠人流、物流、资金流和信息流产生经济效益，同时符合低能耗、低资源投入的趋势，具有快速滚动，信息、人员、资金高速循环的特点。

而推动流动经济发展，就是要让资金、人才、信息等各种经济要素能够在陕西以最快的速度和最低的成本流通，从而带动陕西其它产业的发展。

在刚刚投入运营的西安咸阳国际机场国际快件监管中心，拥有一条300米的货物检查线，每小时能处理1800个快件，年设计货邮吞吐量3.5万吨以上。过去，国际快件进境要从广深等地通关，通过卡车运到西安至少需要24小时以上，现在飞机落地西安咸阳国际机场后，仅需6小时就能交付，实现了一站式清关模式。

2016年以来，西安咸阳国际机场货运航线网络新开西安至阿姆斯特丹、芝加哥、哈恩等多条国内国际货运航线，全货运航线由8条增至13条，形成国内北上南下、东进西出，国际直达欧美的全货机物流网络布局。

另一份来自西安市投资合作委员会的数据显示，2017年前10个月西安市实际引进内资2047亿元，完成全年指标的115%，实际利用外资41.89亿美元，同比增长20.23%。

与物流、商流、信息流相比，陕西人才流动的吸引作用也在不断加剧。2017年3月，西安率先在全国同等城市中推出“流程最简、门槛最低、条件最少”的落户政策，到2017年11月西安共迁入18.6万人，同比增长408.9%。其中学历落户人数为98724人，占户籍新政落户总人数的80.64%，大西安对人才释放出强劲的吸引力。

而通过欧亚经济论坛、丝博会、农高会等展会，以及物流中心、保税区、出口加工区、自贸区等平台，陕西将持续增强国际高端资源要素的吸附力和整合力，促进人流、物流、信息流、资金流既畅通其流又汇聚融合，通过盘活资源以带动经济增长。

未来，在“三个经济”的吸引下，全国乃至全球的优质资源将在陕西汇聚融合，提高贸易便利化的同时也为陕西打造具有竞争力的现代供应链注入强大动力，推动产业变革和现代化经济体系的建立，助力陕西成为全球供应链的重要节点。

而随着枢纽经济、门户经济、流动经济在陕西的全面发展，站在新的历史起点上，陕西将再次迈开自信、包容与开放的步伐，一路向西连通新时代的丝绸之路，再次向世界展示陕西的魅力，为亚欧大陆上丝绸之路经济带的交流与合作注入陕西的力量。（记者 张澍田）

编辑： 高政超