昨天23条留言有回复 "摄像头掉在半空中"问题已解决

1月25日，“治安摄像头掉在半空中”等23条问题得到答复。

西部网讯 西安南飞鸿华洲城5期虚假宣传、青龙路与雁翔路口摄像头掉在半空中、航天星苑楼盘是经济适用房吗……昨日（1月25日），西部网民生热线收到了来自西安航天基地管委会、西安市公安局雁塔分局等13家党政相关单位的23条回复。

回复内容精选如下：

青龙路与雁翔路口摄像头掉落半空中 已通知维修

2017年11月16日，网友“匿名”反映：西安青龙路与雁翔路口西北角终端盒掉落，电源外露，电子摄像头悬挂在半空中，有随时掉下的可能。该处人流量大，学生较多，希望有关部门能够尽快整治。

西安市公安局雁塔分局回复：经核查，该处摄像头为公安机关治安摄像头，现在处于带病工作状态，的确存在安全隐患。目前分局指挥中心已经通知第三方维修部门对该处摄像头和电线杆进行了维修处理。

临潼区雨金十字不能通行 预计4月底完工

2018年1月23日，网友“我家在渭北”反映：临潼区雨金十字修桥一月有余，仍不能通行。春节临近，容易堵车。希望上级领导重视，尽早恢复道路交通。

临潼区政府办公室回复：经查，雨金大寨干沟与新闫路交通桥因建成年代久远，桥底淤积大量杂物，造成通水困难，每逢大雨易造成周边商户及住户被淹。经临潼区水务局、陕西省泾惠灌溉局及区交通局协商，由三家单位共同出资进行新闫路跨大寨干沟桥改建工程。该工程预计2018年4月底前完工，目前由于施工限制，只能半幅通行。

雨金街办将督促施工方扩大西半幅道路宽度，并加强施工现场交通疏导和管理，尽力减少对道路交通的影响，同时督促施工方加快工程进度，争取早日恢复道路交通。

航天星苑楼盘是经适房吗? 航天基地回复

2018年1月22日，网友“长安人”咨询：航天星苑楼盘是航天计划中的经济适用房吗？

西安航天基地管委会回复：经航天基地房管局核实，由西安城苑房地产实业有限公司开发建设的航天星苑经济适用房项目，目前正在西安市物价局办理经济适用房价格备案审批，办理完成后即可办理《商品房预售许可证》。

南飞鸿华洲城5期阳台宽度缩水 已约谈建设方

2017年12月28日，网友“孙悟空”反映：南飞鸿华洲城5期天峰楼盘实际交付房屋与开发商样板间相差甚远，样板间的窗户与实际交付的窗户距地面高度相差50厘米，阳台窗户宽度比样板间窄了1.3米，请相关部门能够关注此事。

西安市城改办回复：售楼部现场样板房已于2015年拆除，其样板房的窗台高度无法核实。据建设单位提供的《商品房购买合同》约定：出卖人所修建的样板间等相关宣传资料仅作来客邀请，不作为交房标准及《商品房买卖合同》的组成部分。

1月19日我办对建设单位进行了约谈，要求建设单位必须高度重视，本着认真负责的态度，积极同业主做好沟通，妥善予以处理。

如需查阅更多回复请点击→《1月25日有回复：华洲城阳台窗户缩水 建设单位被约谈》

编辑： 李佳霖（实习）