渭南17趟高铁停运八成列车晚点 汽车站部分班次恢复

渭南高铁17趟停运八成车晚点，高速路放行。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 杨璐 张田鑫）今天（1月26日），渭南各地阴天，公路交通逐渐恢复。截止上午10点半，连霍、京昆、榆蓝三条高速的渭南段均已解除对所有车辆的临时交通管制。渭南两大汽车站恢复发往西安等部分客运班线。但受降雪影响，途经渭南的17趟高铁或动车停运，大部分列车不同程度晚点。
1月24日到25日下午，渭南各地普降小到中雪，南部局地暴雪。今天早上8点，渭南市气象台发布道路结冰黄色预警信号，涉及全市11个县市区。
渭南市气象台工作人员：“全市降雪量最大的是华山，是8.8毫米，临渭区的话是7.7毫米，最小的是合阳，是1.3毫米。华山积雪量最大，是10厘米，澄城的积雪最小，是2厘米。”
由于天气转阴，渭南公路交通今天陆续恢复。截止26号10点半，渭南辖区部分路面、桥面结冰，通行正常。连霍高速、京昆高速、榆蓝高速的渭南段，解除对所有车辆的临时交通管制。渭南客运中心站和运业客运站，分别陆续恢复发往西安等地的5条客运班线。
渭南运业客运站站长周崇刚：“根据各条线路的实时路况，现在有5条客运班线恢复，分别是发往西安、机场、阎良、临潼、华州区的。”
但受降雪天气影响，途经渭南北站的高铁和动车今天仍然有17趟列车停运，只是与昨天停运车次有所不同，其中包括新停运的G665、D6807等。
渭南北站工作人员杨阳：“受降雪影响，西安上下行、太原上下行都有影响。咱这儿今天停运了17趟。今天基本上80%的列车都晚点。”
车站提醒广大出行旅客，随时关注车站公告，避免因错过乘车而耽误行程。
编辑： 高政超
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