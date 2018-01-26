西安工商"以雪为令"迅速出动 确保必需品供应平稳

西安工商组织“清雪”力量在各辖区农集贸市场开展“扫雪除冰”行动。

西部网讯（记者 沈晓芳 通讯员 国龙）1月24日，西安市迎来2018年第二轮降雪。西安市工商局迅速落实雨雪天气期间市场监管和扫雪除冰等工作，确保民生必需品的供应和价格平稳。

按照西安市委市政府“关于做好降温降雪天气应对工作的紧急通知”文件要求，西安市工商局迅速安排部署落实西安第二轮冰雪期间市场监管和扫雪除冰等工作。

1月23日至25日，西安市工商局党政班子成员“以雪为令”，亲自上阵，清扫、铲除市工商局友谊东路主干道上的冰雪。

工商碑林分局、工商雁塔分局、工商长安分局、工商灞桥分局、工商临潼分局、工商阎良分局、工商双生分局、工商旅游分局等分局班子成员分别带领各分局科室、工商所负责同志和干部，立足工商职能、迅速行动。

实地指导完善农集贸市场低温冰雪天气的应急预案，督导市场内的经营户要主动加强降温降雪的灾害防御应对工作和诚信守法经营的意识，确保民生必需品的供应、价格平稳。同时发动工商力量，主动参与到各工商分局辖区农集贸市场内、外的融雪清雪、铲冰除冰工作中，确保冰雪期间辖区市场和过往人员的安全。

工商经开分局、工商高新分局、工商曲江分局、工商浐灞分局、工商港务分局、工商航空分局、工商航天分局等开发区分局按照各开发区管委会的统一安排部署，不仅主动参与管委会在辖区主干道开展“扫雪除冰”行动，还组织工商“清雪”力量在各辖区农集贸市场开展“扫雪除冰”行动。

同时，工商监管干部还进一步加强了对农集贸市场的监管工作，确保人员到位，监管到位，措施到位。全面提升全市市场经营秩序，严厉打击冰雪期间各种扰乱消费市场秩序的违法经营行为。

截止目前，西安全市工商系统已累计出动干部职工2500余人次，清扫办公区域周边、责任道路及区域94200平方米。动员辖区市场经营户以及沿街商户4264人次，累计清扫市场内外雪154410平方米，工商职能监管工作实现全市农集贸市场的全覆盖。

编辑： 沈晓芳