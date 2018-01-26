长安黄峪水库大坝下违规盖起农家乐 街办组织拆除

长安区滦镇黄峪水库违建房屋被拆除。

西部网讯（记者 辛超）“黄峪水库大坝下有人违法圈地建房，违建多年没有得到拆除。”近日，网友“你们泡泡糖”多次通过西部网民生热线反映长安区滦镇违规建房的问题。今天（1月26日）上午，西安长安区滦镇街道办事处给予回复，黄峪水库违建房屋目前已被全部拆除。

民生热线：长安区滦镇黄峪水库大坝下违法占地建房

记者了解到，2007年，在黄峪水库除险加固工程建设过程中，施工人员建设了一栋3间2层的看护楼房，建成后由长安区滦镇乔村村民陈某某负责看护工作。

2008年随着上山游客不断增多，陈某某在其承包的大坝下方建设了6间2层房屋及门房凉棚，用于农家乐经营。经查，陈某某所建房屋及门房凉棚均无土地规划等相关手续。

针对黄峪水库存在的违法建设问题，网友“你们泡泡糖”多次向民生热线栏目发帖反映。“违建房屋紧邻河道，垃圾、粪便、洗澡水任意排放。之前就被国土部门要求拆除，但至今仍在开门营业，望有关部门重视。”

针对网友反映的问题，民生热线栏目将情况反映给了长安区滦镇街道办事处。

1月10日，长安区滦镇街道办事处给予回复称，黄峪水库大坝下的房屋的确属违法建设，违法行为土地部门已立案，街道办和土地部门正在制定拆除方案。由于近期山区冰雪路滑，暂不适合车辆和机械进入山区进行拆除作业，街办将抓紧时间在条件允许下，进行综合执法拆除违法建设。

今天（1月26日）上午，长安区滦镇街道办事处再次给予回复，街办组织街道综合执法大队、国土所和机械车辆，在1月23日起对违建房屋进行拆除。截止1月25日，所涉及的违建房屋已全部拆除到位。

长安区滦镇黄峪水库大坝下的违建房屋。

长安区滦镇黄峪水库大坝下的违建房屋。

长安区黄峪水库违建房屋被拆除。

编辑： 辛超