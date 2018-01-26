雪后西安城市道路现16个积雪结冰点 请小心慢行

西部网讯（记者 刘望）截至1月26日7:00早高峰开始时，西安城区共有16处道路结冰或积雪点。其中城市道路通行状况良好，但部分近山道路和高速路实施了管制，广大司乘人员出行时应谨慎驾驶，小心慢行。
雁塔辖区积雪、结冰5处：朱雀大街公交车道、丈八东路、昌明路、雁环路全段、西沣一路二路、清凉寺北路。
碑林辖区积雪、结冰2处：建国门里顺城巷、南二环兴庆桥辅道双向。
长安辖区积雪、结冰3处：秦岭中队辖区210国道968km-1005km,路面有积雪、结冰，交警决定1月26日早8时前对210国道长安辖区秦岭段实行临时交通管制，1月26日早8时至晚20时对危化品车辆及七座以上客车禁行。环山路中队民警在辖区道路G210滦镇段、S107动物园段，道路通畅、路面结有薄冰；城区部分道路有少量结冰，郭杜北街路段有少量结冰，但均不影响通行。
莲湖辖区积雪、结冰2处：团结西路、大庆路东段非机动车道有少量结冰。
曲江辖区积雪、结冰2处：公园南路南段、雁曲四路有少量结冰。
高新辖区积雪、结冰2处：锦业二路、锦业三路略有薄冰。
高速辖区：绕城车流量正常，双向畅通；西汉高速往汉中在涝峪口管制分流，车流量正常，双向畅通；沪陕高速西商段往商洛方向在福银连接线交通管制，封闭西商主线，将车辆分流至福银高速蓝商段，全段小到中雪，车流量正常；福银高速蓝商段车流量正常，双向畅通，全段小到中雪，部分路面有积雪和结冰现象；其余路段一切正常。
编辑： 高政超
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