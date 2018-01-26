迎雨雪天气陕西气温持续走低 "供暖不达标"投诉集中

西部网讯（记者 周到 实习生 李佳霖）渐入深冬，气温持续走低。近一个月来，西部网“民生热线”收到有关“供暖”问题的投诉持续增加，其中很多问题及时得到了相关部门以及物业单位的有效反馈和解决。

陇县瑞馨园小区暖气温度低

将保证正常供暖

2017年12月20日，网友“物业居民一家人”反映：陇县瑞馨园暖气温度一年比一年低，现在室内温度只有十几度，老人和婴儿经常感冒，希望物业能及时改善！

对此，1月4日，陇县住房和城乡建设局回复，小区取暖设施是自建锅炉，因条件有限未安装热力集中供热。目前，已和物业进行了沟通，并督促物业企业对小区供热管网进行调试维修，解决了小区业主供暖温度不均匀问题，保证正常供暖。 【详细】

莲湖双府新天地已交暖气费 管道没温度

已责成物业尽快检修

2018年1月3日，网友“中国梦”反映：双府新天地物业说12月31日就开始供暖，让交了暖气费，但是直到2日晚管道的水还是凉的，温度不达标！

莲湖区桃园路街道办事处回复：2018年1月1日双府新天地小区开始正式供暖，因主要管道接反，小区水循环不流畅，暖气管道暂时没有温度，物业正在积极抢修，管道温度正在逐步上升，街道已责成物业尽快检修管道，使供暖温度达标。 【详细】

高陵区九境城小区至今未供暖

确保1月15日前正常供暖

2018年1月8日，网友“闫晨”反映：高陵区九境城小区一期自2015年10月份交房以来一直没有供暖。今年11月以来物业发布通知供暖时间等，但一次次没有兑现承诺，一拖再拖。我们屋里只有5度，非常冷。

西安市高陵区人民政府办公室回复: 九境城小区供暖方式为自备锅炉供暖，经与开发商及物业公司负责人约谈协商后，开发商负责人承诺1月13日对自备锅炉进行点火，在15日之前安排专人系统排查，确保1月15日正常供暖。【详细】

乾县乾唐锦绣小区供暖不达标

将在供暖结束后进行退费

1月9日，网友“zf5463”反映: 乾县乾唐锦绣小区供暖不达标，自12月以来室温一直在16度以下，物业称是天然气公司限气所致，但周边几个小区均供暖正常。

对此，乾县住房和城乡建设局做出回复：表示由于近期乾县天然气气源紧张，造成供气气压不足，锅炉无法正常工作，居民住户家中供暖温度无法达到咸阳市供热标准（18±2度）。针对此问题，经过与业主商议，决定在供暖季结束后，由政府相关部门监督，对整个供暖期所产生的水、电、气、人工等相关费用进行核算后，按照面积进行退费。 【详细】

兴隆社区暖气罢工 家里仅有10度

热力公司多次调整官网平衡

1月12日，网友“无望”向我们反映：我是兴隆社区二区业主，从12月10日小区供暖到元月8日一直暖气片都不热，9日下午彻底停暖。暖气费3248元一分不少的交了，我家暖气在哪里？

西安高新区党工委宣传部回复，由于入住率过低且不均衡，小区内部二次管网严重存在楼栋、楼层不平衡问题，导致部分业主室内温度已超过22℃，部分业主室内供热效果较差，高新热力已多次派技术人员现场协助指导物业公司调整管网平衡，改善温度较低用户供热质量，督促物业公司加快调整进度。【详细】

咸阳中华世纪城供暖设备不达标

将及时予以维修处理

1月2日，网友“格格丹丹”反映：中华世纪城收的是一级物业的管理费用，竟私自买不达标锅炉供暖，请处理。

1月23日，咸阳市旧城改造工作领导小组办公室回复：中华世纪城供暖采用新型冷凝节能性天然气锅炉设备，从2017年12月3日正式供暖。

据了解，该小区引进的供暖设施是经秦都区发改委立项，市环境监察大队审评通过。其收费标准与市政供暖一致，为5.4元/㎡·月，未发现超标准收费问题。该项目是第一年实施供暖，在供暖过程中，有部分业主反映供暖出现时热时冷现象。对此，该项目物业办反映，只要有住户投诉，他们都会在第一时间前往察看，并及时予以维修，且对多日达不到摄氏16度的住户已记录在案，准备在事后予以研究处理。

中华世纪城供暖管理单位表示，今后将积极主动解决供暖中出现的问题，尽最大努力让业主满意。 【详细】

城固陕飞北区五区家属区天然气停供

目前供气已恢复正常

1月15日，网友“匿名”反映：我母亲现居住在陕飞公司北区五区家属区养老，该家属区以老年人为主。十一月初，玉祥天然气公司以个别住户违建为由，将天然气断气停供。现已进入寒冬季节，因天然气停供，致使壁挂炉取暖设施无法使用，老人们的寒冬无法取暖，此事件巳持续了两个多月，截至目前仍未供气。

1月24日，城固县住房和城乡建设管理局回复：2017年起，该区3号楼、5号楼南侧，多名住户私自在小区公共绿化区域违法修建房屋，占压、包裹天然气管道，形成密闭空间，对燃气管道的安全运营、日常巡检造成隐患，对小区居民生命财产安全形成重大威胁。

10月21日，陕飞公司、陕飞隆地物业公司联合天然气公司在小区内张贴公告，多次上门对违建户做思想工作，限期违建户自行拆除占压管道的违章建筑，但违建户拒不整改。致使燃气管道无法得到有效检查，在冬季燃气事故高发季节来临之际，天然气公司被迫停气整改。

1月18日，依法对陕飞北5区占压、包裹燃气管道的非法建筑予以强制拆除（拆除2户、整改2户）。天然气公司对该段燃气管道、阀门进行维护、保压、检验检测后，已于2018年1月19日恢复正常供气。

编辑： 李佳霖（实习）