两会访谈丨郭立宏:"双一流"高校建设将为陕西发展注入强劲动力

陕西省政协委员、西北大学校长郭立宏做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。

陕西头条记者 彭芬

“高等教育是陕西实现‘五新’战略任务，特别是‘培育新动能’的重要支撑力量，加速推进‘双一流’高校建设，将为陕西发展注入更强劲的动力。”1月25日，陕西省政协委员、西北大学校长郭立宏在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示，高校要以引领、推动国家和社会进步为己任，以服务大局的意识谋划学校的发展方向，切实承担起为社会经济发展提供人才和智力支持的重任。

谈陕西经济：稳增长调结构 成绩显著令人振奋

作为经济学专家，郭立宏十分关注报告中陕西经济发展情况。“过去五年群众收入增速跑赢GDP，2017年生产总值突破2万亿元大关，陕西能有这样的成绩不容易！”郭立宏说，以资源密集型产业为主导的陕西，近年来面临极大的结构转型压力。而陕西顶住了压力，无论是稳增长、调结构、培育新动能，还是改革开放、环境保护、改善民生都取得了显著的成绩，令人振奋。

谈“双一流”高校：不是“身份”而在“建设”

政府工作报告中提到，“统筹推进‘双一流’和‘四个一流’建设，构建高校分类管理、特色发展、争创一流的长效机制。”

“双一流”即建设世界一流大学和一流学科，是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力。2017年，西北大学入选国家“世界一流学科”建设高校，是陕西省属高校中唯一入选的高校。

郭立宏认为，“双一流”强调的不是“身份”是“建设”，建设的内容则是人才培养、科学研究、社会服务等学校发展的方方面面。以西北大学为例，按照抓重点、补短板、强弱项的思路，郭立宏表示，西大未来要重点抓好办学改革、人才引育、学科建设三个方面。

2016年至2017年，西北大学地质学系、生科院、经管院率先进行改革，以“统筹管理、分类指导、一院一策”的思路，让学院成为办学主体。郭立宏表示，率先改革的院系已经享受到了改革带来的红利，今年西北大学所有院系将启动改革，充分激发各学院的活力。

郭立宏说，在“双一流”的基础上，陕西创造性地提出了“四个一流”建设，增加了一流学院和一流专业，这符合陕西高校的实际，其目的就是让各种不同类型的高校都找到自己最好的定位、做到最优。

谈创新创业：高校应成为主阵地

青年是最具活力、最富有创新精神的群体，近年来青年创新创业已经成为社会经济中最具生命力的组成部分。郭立宏认为，高校承担着为国家培养高层次人才的任务，同时也是科技成果产出的重要来源，应成为培创新创业的主阵地。

郭立宏说，高校作为育人的主体，一方面要加大创新创业教育力度，大力培养学生的创新精神，激发学生创新欲望。另一方面，高校在培养创新人才的过程中，要坚持教育同社会实践相结合，加强与所在区域经济发展的契合度、衔接度，内外联动，协调更多实质性支持与服务，鼓励和引导更多的大学生投身创新创业。

编辑： 秦怡